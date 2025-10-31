Daddy Yankee se sincera sobre su situación actual tras el divorcio: "Llevo dos años soltero, es difícil"

El reconocido cantante se ha abierto en canal sobre volver a encontrar el amor y sobre cómo está gestionando su vida como soltero

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció el fin de su icónica carrera musical como reguetonero en diciembre de 2023, cuando ofreció su último concierto de la gira 'La Meta Tour' en su natal Puerto Rico. "Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida… Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él", aseguró entonces.

Este anuncio formalizó su intención de apartarse del reggaeton comercial para dedicarse a su fe y centrar los temas de sus nuevas canciones en Cristo.

Un año después, en diciembre de 2024, el cantante comunicaba su divorcio de Mireddys González, quien había sido su esposa y compañera de vida durante más de dos décadas y con quien tiene dos hijos en común.

Ahora, el artista ha querido sincerarse sobre su separación y sobre la situación actual en la que se encuentra.

"¿Cómo es ser soltero en 2025?", le pregunta el comediante y entrevistador Jorge Pabón, conocido como 'El Molusco', en el podcast 'MoluscoTV'.

"¿Qué tan difícil puede ser conocer a alguien siendo Daddy Yankee? ¿Piensas en cómo va a ser cuando conozcas a alguien?", le repregunta. "Estoy fuera de la cancha, total. De verdad, de corazón, que no he pensado en eso", le responde.

"Sinceramente, todavía nos queda, pero llevo dos años solo y tranquilo. Pensaba que iba a ser difícil, y lo es, pero eso también es bueno", continúa.

Sobre volver a encontrar el amor, manifiesta: "En estos momentos yo sé que hay muchas mujeres buenas, excelentes, bellas y educadas, y sé que eso se dará algún día, pero en estos momentos no es mi prioridad. Estoy solo y he aprendido a disfrutar estándolo, he aprendido a poder escuchar mi propia voz y estar en paz conmigo mismo".

Ahora, su objetivo es "crecer, pensar en el amor propio, en la dignidad y en el respeto", y el día en el que decida dar el paso, el intérprete de 'Dura' considera que tiene que "amar desde la plenitud, no desde la carencia". "Tengo que ser completamente maduro para saber que a esa persona la tengo que respetar y ella a mí, que la tengo que cuidar y ella a mí".

Y zanja sobre este asunto: "No puedo pretender que venga una persona y yo no haya sanado completamente. Quiero mantener ese enfoque y hacerlo cuando esté preparado, y como todavía sigo en el proceso, estoy aprendiendo y disfrutando de mi soledad, porque es una experiencia que no había vivido".

Su divorcio

"Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", informaba a través de sus redes sociales.

Su separación no está siendo nada fácil. A raíz de ella han surgido numerosas disputas legales por el control de sus empresas. Una de ellas ha culminado este mes de octubre con un acuerdo en el que Daddy Yankee ha recuperado el control de sus marcas profesionales.

Todavía quedan pendientes otros problemas judiciales: la división de bienes y casos corporativos a nivel estatal, que deberán resolverse en instancias judiciales distintas.