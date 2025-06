Inés Gutiérrez 11 JUN 2025 - 20:40h.

La vida de Dani Martín gira alrededor de la música, pero tiene otras aficiones

La carta abierta de Dani Martín: "Gracias a mi psiquiatra por ayudarme a canalizar mi vida"

Compartir







MadridSon pocas las personas que no saben quién es Dani Martín, lleva toda la vida sobre el escenario demostrando por qué es unos de los artistas más queridos de su generación. La llegó la fama cuando estuvo al frente de El canto del loco, el grupo musical que marcó su vida y la de tanta gente y, una vez que decidieron tomar caminos separados, supo dirigir su carrera en solitario para poder seguir triunfando y llenando escenarios.

Así, es poco probable que haya alguien que no conozca su nombre, lo que no quiere decir que sea sencillo conocerle un poco mejor personalmente, a pesar de que, siempre que puede, muestra parte de quién es. Esto le ha llevado en ocasiones a mostrar más de lo que le gustaría, parte de su dolor y de sus conflictos y luchas internas.

Dani Martín: su carrera como escritor en silencio

No tiene demasiado miedo a abrirse en canal y contar abiertamente los problemas de salud mental a los que ha hecho frente a lo largo de su vida y que le han llevado a tener que tomar el toro por los cuernos y buscar ayuda profesional para poder sentirse mejor, algo que por suerte ha conseguido. Ha tenido que lidiar con momentos complicados, como enfrentarse a la temprana muerte de su hermana, quien siempre está presente en su vida.

Estos dolores y alegrías que siempre han llenado su vida han quedado reflejados en sus canciones, esas que siempre han formado parte de su vida y a través de las que ha querido mostrarse a su público, que lo ha recibido con ilusión, ganas y, en ocasiones, también alguna lágrima. Convertido en solista, no ha dejado nunca de lado esa parte de cantautor que hace que sea sencillo saber que los temas que canta son suyos por completo.

PUEDE INTERESARTE El dolor de Dani Martín casi dos décadas después de la inesperada muerte de su hermana Miriam

Amante del fútbol, del boxeo (dejó de lado el alcohol y lo cambió por este completo deporte) y, sobre todo, de las palabras. Martín las utiliza para crear canciones, pero también para plasmar sus ideas, para recoger recuerdos y emociones y convertirlos en algo un poco más tangible, aunque no siempre llega a compartirlas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sí que lo hizo hace años gracias a su proyecto Lo que me dé la gana, cuando publicó no solo un disco con sus temas, también un libro con algunas de esas ideas que fueron convirtiéndose en palabras y dibujos. “Este libro va incluido en lo que será mi nuevo disco. Por lo que a mí me toca, es un diario de mis sentimientos; por lo que les toca a Bego Martín y BoaMistura, una obra de arte”, escribía en sus redes sociales al compartir este proyecto.

“Mi disco va a salir, va a ser vuestro. Lo que me dé la gana está repleto de tesoritos emocionales, ilustraciones representativas... Me siento muy orgulloso de tenerlo ya en mis manos, de encontrarme a mí mismo al leerlo. Que nos queden tantas cosas que decir. Esperamos otro poquito... Os echo de menos”.