Carlos III también habría destacado que preferiría que la pareja, que se divorció en 1996, fuera "invisible"

Sarah Ferguson protagoniza la última crisis en Buckingham tras revelarse su amistad con Jeffrey Epstein: las consecuencias

Tras la polémica del correo filtrado de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein, se ha revelado la medida que ha impuesto el rey Carlos III con la que refleja la difícil situación que atraviesa el Palacio de Buckingham.

Tal y como han revelado fuentes cercanas al soberano británico a 'The Sunday Times', los duques de York no han sido invitados a las celebraciones de Navidad de este año, quedando totalmente apartados y excluidos de las fiestas navideñas en Palacio.

Carlos III también habría destacado que preferiría que la pareja, que se divorció en 1996, fuera "invisible" en futuras reuniones. La última vez que se les ha visto juntos públicamente fue en el funeral de la duquesa de Kent, celebrado el pasado 16 de septiembre y en el que su presencia fue toda una sorpresa.

Según estas informaciones, la decisión forma parte de un esfuerzo por proteger la imagen institucional y mantener ciertas distancias tras varios escándalos relacionados con ambos.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente por el Palacio si es una orden directa de Carlos III o si simplemente los interfaces protocolarios -asesores reales- han decidido apartarlos de forma informal. Algunos tabloides sugieren que ya el año anterior se sugirió que el duque de York se retirara de ciertos eventos navideños para evitar distracciones o controversias.

La polémica de Ferguson

El detonante más reciente de esta polémica es la difusión de correos electrónicos de 2011 enviados por Sarah Ferguson a Epstein, en los cuales lo describe como su "amigo fiel", a pesar de que en aquella época ya había condenado públicamente la pedofilia y el abuso sexual infantil.

En su defensa, y tras revelarse dichos mensajes, Ferguson ha afirmado que ese correo se envió bajo amenazas de Epstein, tras haberlo criticado públicamente, y que lo hizo también para proteger a sus hijas, Beatriz y Eugenia. Asimismo, se ha retractado públicamente de su vinculación con Epstein, y ha manifestado que el reconocimiento del daño fue inmediato al conocer el alcance de las acusaciones en su contra.

Como consecuencia de esto, varias organizaciones benéficas han roto relaciones con Sarah, retirándole patronatos que había mantenido durante años, como con Julia’s House, Prevent Breast Cancer, Teenage Cancer Trust, entre otras.

Los problemas del príncipe Andrés

Pese a que esto solo involucra a la duquesa, y no a Andrés, también se ha decidido expulsarle de las festividades, y es que es una figura cada vez más polémica en la Casa Real.

Desde que se revelaron sus vínculos con Epstein, sus acusaciones de abuso sexual presentadas por Virginia Giuffre, y la aparición de pruebas como registros de vuelos y reuniones, se ha convertido en el miembro con menor popularidad de la familia real británica.

Fue en 2019 cuando renunció a sus deberes oficiales, y en enero de 2022 la reina Isabel II le retiró sus títulos militares y patronatos reales.

Aunque el hermano menor del rey Carlos III ya no participa en funciones reales oficiales, mantiene el título de duque de York. Desde su caída en desgracia, su visibilidad pública ha sido mucho más limitada.