Drew Barrymore, la última 'celebridad arrestada' en el concierto de Sabrina Carpenter: "Estoy sudando, eres mi tipo"
Drew Barrymore se convirtió en la última 'celebridad arrestada' por Sabrina Carpenter durante uno de los momentos más esperados de la gira Short n' Sweet Tour.
Los fans de la estrella pop de 26 años que acudieron al concierto en el Madison Square Garden se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Drew Barrymore vestida como Ghostface, el icónico personaje de Scream.
La ocasión, coincidia con la noche de Halloween, por lo que el momento fue perfecto para que Drew recreara su papel en Scream (1996), clasico del cine en la que su participación fue una de las más memorables y cruciales de toda la saga con su personaje Casey Becker.
Antes de interpretar su canción 'Juno' en cada concierto, Sabrina Carpenter tiene una divertida tradición: "arrestar" a un miembro del público por ser "demasiado guapo". Aunque normalmente elige a alguien al azar, en ocasiones se une alguna celebridad, como ocurrió en Pittsburgh con la participación de Gigi Hadid.
En esta ocasión, Drew se presentó disfrazada, gritando "Ghostface" a todos. Sabrina le siguió el juego, soltando una broma: "Estoy sudando, eres justo mi tipo". Después Drew reveló su identidad y se quitó los guantes, lo que hizo que Sabrina bromeara diciendo que estaban haciendo un striptease.
El Short n' Sweet Tour de Sabrina Carpenter arrancó en Nueva York el fin de semana pasado y ahora seguira en Nashville y Toronto. En el primer concierto la arrestada fue la actriz estadounidense Anne Hathaway, con quien también protagonizó un divertido momento.