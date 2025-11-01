Candela Hornero Madrid, 01 NOV 2025 - 09:55h.

La modelo alemana ha ido mostrando su cambio paso a paso en Instagram, manteniendo el misterio hasta revelar su espectacular transformación final

Heidi Klum revela que ha comenzado un proceso para "desparasitarse": "Estoy haciendo una limpieza de lombrices"

Heidi Klum se supera cada año durante la noche de Halloween. La modelo y presentadora alemana de 52 años, sorprendió de nuevo en Nueva York con una transformación épica. Esta vez, se trasformó en una medusa gigante de tonos verdosos con un tocado de serpientes animadas que se contorneaban sobre su cabeza, y más enrolladas en su cuerpo.

La fiesta fue, como cada año, en su tradicional evento en el Hard Rock Hotel de Nueva York. Klum posó para los medios y sus invitados, con un disfraz lleno de escamas pintadas a mano. Tom Kaulitz, su esposo y guitarrista de Tokio Hotel, apareció como un guerrero de piedra. Era una recreación del mito de la medusa, el héroe petrificado.

Nueve horas de transformación

La creación del disfraz —que Klumdescribió como "extradesagradable" y de que daría "mucho miedo"— necesitó nueve horas. La modelo nos mostraba partes del proceso, en sus redes sociales, al ritmo del Berghain de Rosalía. Desde la primera pista que han sido sus colmillos hasta la aplicación del maquillaje verde, las lentillas, el corsé y las prótesis. "No mires fijamente durante mucho tiempo o te convertirás en piedra", decía en Instagram.

Mike Marino, un experto en efectos especiales, lideró el trabajo. En anteriores ocasiones transformó a Colin Farrell en El Pingüino y a Sebastian Stan en A Different Man.

"Medusa siempre me ha parecido un personaje verdaderamente icónico, misterioso y feroz a la vez. La leyenda de que convertía a los humanos en piedra ha fascinado al público durante siglos. En los museos, innumerables pinturas y esculturas representan su poder inquietante, lo que demuestra lo aterradora y cautivadora que sigue siendo", explicó Klum a Vogue.

Un recorrido por sus anteriores disfraces

Desde hace más de dos décadas, Heidi Klum convierte cada 31 de octubre en un espectáculo. En los últimos años ha aparecido disfrazada de gusano gigante, pavo real rodeada de artistas del Circo del Sol, E.T., diosa Shiva, de chimpancé, anciana, Betty Boop, de Jessica Rabbit, de vampiresa, de Fiona y Shrek o incluso de sí misma por dentro, mostrando su musculatura.

Su fiesta, es ya un evento clave en el Halloween neoyorquino, incluso la modelo organizó una cena la noche anterior con amigos y diseñadores como Jeremy Scott y Christian Siriano.