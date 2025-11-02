David Schwimmer, actor que dio vida a Ross Geller, ha confesado el impacto que tuvo 'Friends' en su vida personal y laboral: "Me sentí muy frustrado"

Marcó un antes y un después en la historia del mundo audiovisual y de la televisión. En los años noventa y a principios de los 2000 Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer fueron los protagonistas de 'Friends', la 'sitcom' icónica de la que se sigue hablando a día de hoy.

A pesar de que fue el jueves 6 de mayo de 2004 cuando se emitió su último capítulo, la comedia y elenco de actores protagonistas continúan presentes y siguen acaparando titulares de los medios internacionales.

Su fichaje por 'Friends'

Sin lugar a dudas, la actriz protagonista que más repercusión tuvo a nivel profesional fue Jennifer Aniston. Gracias a sus trabajos como actriz protagonista de varias comedias románticas, sus entrevistas, su papel como icono de la moda o sus relaciones personales, la actriz californiana ha sido la más recordada de todo el elenco.

Sin embargo, el resto de sus compañeros también ha seguido con su faceta profesional y ha continuado trabajando en grandes producciones. Compañeros a los que les ha costado mucho desligarse de sus papeles en 'Friends', como bien ha explicado David Schwimmer, actor que dio vida a Ross Geller, en multitud de ocasiones.

El intérprete ha sido uno de los que se ha mostrado totalmente abierto a mostrar qué supuso que su personaje se convirtiera en un auténtico icono y, también, cómo afrontó la pérdida de anonimato, el encasillamiento y la dificultad para desprenderse de aquella máscara.

El éxito arrasador de “Friends” impuso a David Schwimmer a tener una presencia global inmediata. David Schwimmer había sido elegido para el papel de Ross de forma casi simbólica: los propios creadores de la serie concibieron al personaje teniendo en mente su voz, su físico y su presencia.

Pérdida del anonimato

En más de una entrevista, Schwimmer confesó que uno de los momentos clave fue darse cuenta de que la vida anónima que tenía antes de firmar su contrato con 'Friends' había desaparecido. En una charla con el medio de comunicación 'CNN', el actor aseguró que hubo "momentos en los que solo escuchar la canción del programa realmente… 'Ugh'. La había oído tantas veces.”

Schwimmer recuerda cómo, una vez lanzada la serie, la normalidad dejó de existir. Antes de 'Friends', podía pasar desapercibido. Nada más estrenarse la comedia, su vida cambió por completo y pasó a ser una estrella mundial que, prácticamente, no podía salir a la calle. En la misma entrevista con 'CNN' recordó un episodio en el aeropuerto de Los Ángeles: “Estaba intentando coger un vuelo… y de repente un grito que hiela la sangre, varias chicas que me agarraron… fue aterrador.”

Debido a esta pérdida de privacidad y tras pasar a ser un personaje mundialmente conocida, David Schwimmer ha señalado que su relación con los demás —y consigo mismo— cambió radicalmente.

El encasillamiento profesional

Además del impacto personal, Schwimmer apunta al coste profesional. Interpretar a Ross durante diez temporadas fue el punto más alto de su carrera profesional, pero también el inicio de un obstáculo para ser tomado en serio en otros registros como el drama o el thriller. Él mismo confesaba que su personaje llegó a borrar casi su imagen a ojos de la industria audiovisual: "Ross me eclipsó".

“Hubo un período en el que estaba muy, muy frustrado”, confesaba el actor. Haber sido Ross durante 10 temporadas y tras haberse ganado el cariño de todo el público desembocó en que sus siguientes papeles tuviera que luchar con la sombra del personaje.

Es decir, Ross Geller se había convertido en su cárcel de oro: el personaje que más éxito le había traído y del que más le costaba desprenderse.

Su reconciliación con Ross Geller y con 'Friends'

Con el paso del tiempo, Schwimmer parece haberse reconciliado con 'Friends' y con Ross Geller. Ahora, su visión del pasado cambia al conectar con nuevas generaciones, como contó al hablar sobre su hija: “Estaba haciendo el desayuno o lo que fuera, y oía la risa de mi hija… Mi relación con esa canción y con el programa cambió por completo".

Tras haber pasado casi 22 años del final de la serie, David Schwimmer recuerda a la 'sitcom' que le dio a conocer a nivel mundial con mucho cariño. No obstante, también ha sido crítico sobre los errores que hay en la serie y que que él mismo ha analizado como la falta de diversidad, por ejemplo. Aún así, defiende que intentar ver la producción con ojos de hoy sin contexto, sería injusto.