El martes 28 de octubre se cumplen dos años del fallecimiento de Matthew Perry. El actor que dio vida al mítico personaje de Chandler Bing en la serie 'Friends' murió el 28 de octubre de 2023 en su casa, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. En su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022) el actor estadounidense confesó lo complicado que fue para él lidiar contra las adicciones.

La investigación por la muerte de Matthew Perry se saldó con la detención de cinco personas, entre ellas su asistente, acusadas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

La investigación de la muerte de Matthew Perry

Las autoridades aseguran que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Jasveen Sangha, conocida como ‘la reina de la Ketamina’; que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia y que fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien inyectó la droga al actor el día de su muerte el 28 de octubre de 2023. Por su parte, la Fiscalía sostiene que Perry fue "víctima"» de una red de distribución de ketamina y añadió que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse".

En septiembre de 2025, la conocida como ‘reina de la ketamina’, Jasveen Sangha, se declaró ante una corte culpable de cinco cargos federales por la distribución de la droga que acabó con la vida del actor. En una vista del caso celebrada ante un tribunal federal de Los Ángeles y ante la presencia de los padres del actor estadounidense, Suzanne Perry, y su padrastro Keith Morrison, Sangha se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más de almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

La ‘reina de la ketmaina’ enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte. Su sentencia está programada para el próximo 10 de diciembre.

El luto de la familia de Matthew Perry

Precisamente, la madre y el padrastro de Matthew Perry han mostrado en diferentes ocasiones el dolor y la tristeza que llevan arrastrando durante todos estos años en los que el actor lidiaba con sus adicciones y que le provocaron la muerte. Además, el padrastro del actor Matthew Perry, Keith Morrison, confesó una entrevista con 'People' el "doloroso" proceso para la familia de lidiar con la investigación sobre de la muerte de la estrella de la serie ‘Friends’.

Sobre los problemas de adicción a las drogas del actor, Morrison dijo que "de alguna manera (Perry) creía que esa droga en particular que estaba tomando no era adictiva, que no lo mataría. Y por supuesto que lo hizo". Perry "había estado cerca de morir" muchas veces, confesó su padrastro en la entrevista que concedió a 'People'. "No puedo decirte cuántas, pero hubo varias veces en las que el médico vino a decirnos: ‘No va a sobrevivir a la noche, no va a sobrevivir a la semana’. O, ‘Está cerca de morir, prepárense para esa posibilidad'", compartía el padrastro del actor.

¿Cómo afrontó el elenco de 'Friends' la muerte del actor?

Los que también han querido compartir su duelo tras la muerte del actor han sido el resto de actores que formaban el elenco de 'Friends'. En unas duras declaraciones, Jennifer Aniston, actriz que daba vida a Rachel, confesó que ella había estado de luto por la muerte de Matthew Perry mucho antes de que el actor falleciese.

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", reflexionó Jennifer Aniston a la revista 'Vanity Fair' en agosto de 2025. La actriz aseguró que, tanto ella como sus compañeros, pusieron todo de su parte para ayudar a Matthew Perry con sus adicciones: "Casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él".

"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor… Me alegro de que haya superado ese dolor", compartió Jennifer Aniston en su entrevista con el medio de comunicación anteriormente citado. Después de la muerte del actor, la actriz que interpretaba a Rachel Green en la misma serie, rindió homenaje a Perry en redes sociales en donde lo llamó "hermanito" y destacaba su amor por "hacer reír a la gente. (…) Su vida literalmente dependía de eso".

Nada más conocerse la triste noticia de su fallecimiento, el elenco de 'Friends' al completo rindió homenaje al intérprete. "Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener», escribió Lisa Kudrow en Instagram, actriz que interpretaba a Phoebe Buffay en la serie que seguía la vida de seis amigos en Nueva York.

David Schwimmer, por su parte, destacó el talento de Perry para la comedia dentro y fuera del set de 'Friends' y compartió una fotografía junto al actor en la que ambos estaban caracterizados como los jóvenes Chandler y Ross.

Courteney Cox, actriz que interpretaba a Monica Geller, ha sido una de las personas que más afectada se ha mostrado tras la muerte de su compañero y marido en la ficción. "Estoy muy agradecida por los momentos que tuve contigo Matty y te extraño todos los días", expresaba en sus redes sociales la intérprete.

Por último, el actor Matt LeBlanc también optó por las redes sociales para rendir homenaje a su compañero y amigo."Me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos están, sinceramente, entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo", escribió LeBlanc en su cuenta de Instagram, donde también compartió una serie de fotografías a su lado.

La beca en medicina de las adicciones en honor a Matthew Perry

El entorno de Matthew Perry ha tenido claro desde un principio que el vacío que dejó la muerte del actor debía traducirse en un legado, y así nació una beca en medicina en su honor. Fue a principios de 2025, un año y tres meses después de su fallecimiento, cuando la Fundación Matthew Perry y el Hospital General de Massachusetts en Boston (MGH) crearon una beca de formación en medicina de las adicciones que lleva el nombre del fallecido actor de 'Friends'.

Esta beca permite a un médico con formación de residente unirse a la beca de Medicina de las Adicciones del MGH para estudiar el tratamiento de estas enfermedades y proporcionar atención a las personas afectadas.