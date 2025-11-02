Mariah Carey despide Halloween y celebra la llegada de la Navidad: "Es hora!"

La cantante neoyorquina celebra la llegada de la Navidad en un video musical en el que aparece el actor Billy Eichner

Una vez concluida la fiesta de Halloween, en la que numerosos famosos han presumido de sus disfraces, quedan apenas ocho fines de semana por delante para estar inmersos en la celebración de la Navidad. Y quien no podía faltar a la cita es, como todos los años, Mariah Carey.

La cantante estadounidense, que hace un par de días publicaba en sus redes sociales un divertido video en el que recordaba a sus fans que todavía quedaba un poco para Navidad, ha esperado al 1 de noviembre para, al grito de "It's time!" (Es hora), dar la bienvenida a tan entrañable época.

En su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 15 millones de seguidores, Mariah Carey aparece con un vestido blanco, dando a entender que es también un periodo invernal, antes de enfundarse un brillante y espectacular atuendo rojo.

En la publicación suena el ya mítico 'All I Want For Christmas Is You', tema que lanzó en 1994 y cuyos derechos ganó en los tribunales tras una demanda del cantautor Vince Vance.

Este año, la celebración viene protagonizada junto al actor Billy Eichner, que da vida a un travieso elfo decidido a cancelar la Navidad y quedarse con los mejores regalos. Sin embargo, la artista neoyorquina se sale con la suya y logra transformar al elfo en un muñeco de nieve.

El vídeo, en apenas unas horas, ha conseguido millones de visitas y miles de comentarios. Y es que hay personas en todo el mundo que visitan constantemente la página de la cantante durante el Día de Todos los Santos para ver la publicación.