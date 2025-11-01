Famosos como Aitana, Justin Bieber, Ester Expósito y Lola Lolita han presumido de sus disfraces durante este Halloween 2025

Heidi Klum vuelve a reinar en Halloween: así se transformó en una terrorífica medusa en nueve horas

Este Halloween 2025 ha vuelto a demostrar que los famosos saben cómo sorprender con sus disfraces, inundando las redes sociales de creatividad y referencias pop que se han hecho virales desde la noche del 31 de octubre.

Cantantes, influencers y actrices han compartido sus espectaculares 'looks', consolidando tendencias y mostrando su faceta más divertida.

Los disfraces de los famosos españoles en la noche de Halloween

Sin lugar a dudas, Aitana fue una de las grandes protagonistas de la noche. La cantante optó por un estilismo vampírico, con maquillaje pálido, sangre en la boca y mensaje en Instagram.

"Las vampiras, las noches de Halloween, también son superestrellas", en referencia a su éxito musical.

Por su parte, la influencer Marina Rivers también se lució con un disfraz de elfo oscuro o hechicera, muy elaborado: lentillas, orejas puntiagudas y uñas largas, que destacó por lo impactante y espeluznante.

Mientras, Lola Lolita apostó por la sencillez junto a su actual pareja, Alonso López, con sangre en las manos y boca y un look casual pero aterrador, siendo parte de los protagonistas de la noche más terrorífica del año y demostrando que la creatividad no siempre depende del esfuerzo.

Entre las actrices, Ester Expósito brilló con su disfraz inspirado en 'Piratas del Caribe'.

La noche española se llenó de imágenes de influencers y tiktokers como Natalia Osona y su novio, Diego Sanchis, que encarnaron a Fiona y Shrek con piel verde y peluca, y otros que homenajearon personajes míticos del cine y la televisión, con propuestas únicas y sorprendentes.

Lady Gaga y Justin Bieber, los cantantes que arrasan en Halloween

En el ámbito internacional, Lady Gaga sorprendió desde Barcelona con un vestido floral inspirado en el Jardín del Edén, tocado de flores y una pala de jardinería, confirmando su estatus de reina pop incluso en Halloween.

Por su parte, Justin Bieber y Hailey Bieber han posado junto a su bebé disfrazados los tres de la familia de 'Los Increíbles'.

Desde Japón, Mariah Carey posó vestida de personaje manga con un peluca rosa y junto a sus dos hijos pequeños.

La mítica fiesta de disfraces de Heidi Klum

Heidi Klum se supera cada año durante la noche de Halloween. La modelo y presentadora alemana de 52 años, sorprendió de nuevo en Nueva York con una transformación épica. Esta vez, se trasformó en Medusa, la criatura de la mitología griega y romana que llevaba serpientes en su pelo y con la que petrificaba a sus víctimas.

Para ello, la modelo se pintó la piel de tonos verdosos y se puso un tocado de serpientes animadas que se contorneaban sobre su cabeza, y más enrolladas en su cuerpo.

La fiesta fue, como cada año, en su tradicional evento en el Hard Rock Hotel de Nueva York. Klum posó para los medios y sus invitados, con un disfraz lleno de escamas pintadas a mano. Tom Kaulitz, su esposo y guitarrista de Tokio Hotel, apareció como un guerrero de piedra. Era una recreación del mito de la medusa, el héroe petrificado.