Los escándalos del hermano del rey Carlos III han obligado a Buckingham a despojarle de sus títulos y expulsarle de Windsor

Así es Sandringham, la finca donde vivirá el príncipe Andrés tras quedarse sin títulos y ser expulsado de Windsor por Carlos III

El caso del príncipe Andrés ha provocado todo un escándalo en Reino Unido tras ser formalmente apartado como miembro de la familia real británica, despojado de sus títulos reales, y también desahuciado de su residencia en el complejo de Windsor Castle.

Ahora que el hermano del rey Carlos III se enfrenta a su nueva vida como 'ciudadano común' y volviendo a usar su nombre de pila, Andrew Mountbatten Windsor, ha salido a la luz una estimación del patrimonio que posee, las posibles fuentes de ingresos y la compensación económica que recibirá por parte del soberano británico.

Su situación actual

Tras años de polémicas ligadas al escándalo por los abusos de Jeffrey Epstein y al impacto que han generado en la Casa Real británica, el expríncipe pasó de ser miembro activo como duque de York a estar prácticamente desvinculado institucionalmente.

Ahora, su contrato de arrendamiento de la mansión de Royal Lodge, dentro de los terrenos del castillo de Windsor, ha sido rescindido, y debe ahora mudarse a una residencia privada situada en la finca de Sandringham, en Norfolk.

Se espera que en los próximos días se conozca la vivienda en concreto que se convertirá en su nuevo hogar, aunque las grandes candidatas serían York Cottage, Park House y Wood Farm.

Su fortuna y fuentes de ingreso

Los tabloides británicos han tratado de trazar los recursos económicos del tío del príncipe Guillermo. El comité parlamentario ha solicitado información detallada sobre las propiedades y contratos del exmarido de Sarah Ferguson.

Las informaciones señalan que la única fuente de ingresos declarada de manera clara corresponde a su pensión derivada de su servicio en la Marina Real británica, entre 1979 y 2001, y que se estima en unos 23.000 euros al año.

Esta cifra contrasta con el nivel de vida que ha mantenido durante años, por lo que muchos medios han cuestionado el origen del resto de sus medios.

Entre los gastos conocidos que no encajarían con su nivel de ingresos se encuentran los 21 millones de euros que pagó en 2014 por la compra del chalet Helora, en Suiza. También la mansión de Royal Lodge: en 2003 pagó 1,2 millones de euros y se comprometió a invertir unos 8,7 millones para su rehabilitación. A partir de entonces residía allí sin pagar alquiler adicional, solamente encargándose del mantenimiento.

Igualmente, se estima que la seguridad privada y los costes de mantenimiento del inmueble ascendían a unos 3,5 millones de euros anuales. Estas cifras se suman a los datos de que hasta 2010, el príncipe recibía fondos públicos como miembro activo de la Casa Real por un monto aproximado de 290.000 euros anuales.

El medio británico 'The Guardian' estimó en 2023 que entre 1978 y 2010 pudo haber recibido alrededor de 15 millones de euros en financiación pública, aunque después, a partir de 2011, los informes se volvieron menos transparentes, señalaba.

Asimismo, se destaca que desde 2019 hasta 2020, el rey Carlos III y la familia real británica habrían continuado transfiriéndole "una asignación apropiada" anual hasta que esas retribuciones fueron retiradas hace poco.

El salario anual

El comunicado del Palacio de Buckingham precisó que "Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirarle el título y los honores de príncipe Andrés. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra".

De acuerdo a las informaciones del citado diario, el príncipe Andrés recibirá un pago único por parte del monarca británico como indemnización por su traslado desde Windsor a una nueva vivienda privada, además de una asignación anual financiada con fondos privados de la monarquía para evitar que "gaste en exceso en su nueva vida como ciudadano común".

Esa asignación anual sería "varias veces" superior a su pensión naval de esos 23.000 euros, aunque no se precisa la cuantía exacta.

En otras palabras, se espera que su renta anual futura sea de seis cifras en libras, es decir, posiblemente entre 100.000 y algunos cientos de miles de libras al año, según la prensa de Reino Unido.