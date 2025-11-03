Rocío Molina 03 NOV 2025 - 18:10h.

El exconcursante de 'Supervivientes' traspasa su negocio en el Puerto de Santa María Cádiz: su difícil situación

Hugo Paz se ha visto obligado a tomar una decisión difícil. El exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado que se termina una etapa y confía en que pronto vengan tiempos mejores. Con todo el dolor de su corazón, el que fuera tentador en 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligado a traspasar su negocio: su restaurante italiano 'Bella Ciao' situado en pleno centro del Puerto de Santa María (Cádiz).

A través de varias historias de Instagram, el exnovio de Sofía Suescun ha dado a conocer la noticia y puesto los primeros detalles de la misma por si entre sus seguidores hubiera interesados en quedarse con su negocio. Un proyecto que vio la luz la luz hace dos años y que el gaditano inauguró con mucha ilusión junto a sus compañeros Joaqui y Javi Ojeda.

"No siempre se está bien. Pronto volverá todo a la normalidad", ha expresado Hugo Paz sobre la tristeza que le provoca el no haber podido seguir adelante con su restaurante. "Vamos con todo", decía hace dos años, pero finalmente no ha podido mantenerlo durante más tiempo.

Sin poder ocultar la decepción y tristeza que siente, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado a través de sus redes, aunque ha dejado al final de su mensaje un punto algo optimista de cara al futuro. "Semanita dura, pero a la vez positiva. No siempre se está bien o se pasa por buenos momentos. Todo volverá a estar bien".

Hugo Paz está experimentando la cara más amarga de cualquier aventura empresarial, sin embargo mira al futuro con positivismo y espera que salga algún interesado. Su restaurante, tal como él mismo está diciendo, está "reformado, decorado y listo para entrar".

A pesar de ser un golpe duro, el exparticipante de 'LIDLT' ha agradecido todas las muestras de apoyo que ha recibido tras publicar este mensaje y a todos aquellos que le han ayudado a hacer posible este sueño que ha durado dos años y a todos los que han pasado y han dejado su huella de algún modo en la 'Bella Ciao', su restaurante que ha cerrado sus puertas y también su contenido en redes.