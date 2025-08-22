Rocío Molina Madrid, 22 AGO 2025 - 12:15h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido un mes después y ha recordado a su amigo Borja Guerrero con mucho dolor

Hugo Paz muestra el regalo de cumpleaños que le han hecho en honor de Borja Guerrero, su amigo fallecido

Hace tan solo un mes, el amigo íntimo de Hugo Paz, Borja Guerrero, fallecía ahogado a los 36 años a pocas millas de la costa de Cádiz. Tras varios días de angustia al perderle la pista, la triste noticia era recibida por su familia y amigos como una auténtica pesadilla. Ahora, treinta días después de la dura pérdida, el exconcursante de 'Supervivientes' le ha recordado con mucho dolor.

El exnovio de Sofía Suescun ha reaparecido dejando ver su tristeza en las redes al cumplirse el primer mes del trágico desenlace. "A día de hoy sigo sin creer lo que ha pasado", ha explicado, compartiendo un vídeo de su amigo Borja Guerrero que sigue guardado en su carrete.

El cantaor, que desaparecía el pasado 29 de junio en Cádiz, dejaba en shock al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y a otros amigos que habían estado pendientes de su búsqueda como Alejandro Nieto.. Lo últimos datos que hacían presagiar lo peor eran que la embarcación en la que iba junto José Antonio M.A, volcó a pocas millas de la costa. Dos días después del naufragio, José Antonio era encontrado por un buque americano a 45 millas náuticas exhausto y en estado de hipotermia, mientras que el cuerpo sin vida de Borja Guerrero apareció a los pocos días.

Tras refugiarse en su novia y vivir su cumpleaños más amargo, Hugo Paz ha querido recordar a su amigo en esta etapa complicada que está viviendo: "No consigo asimilarlo. Hay días, como hoy, que se me cae todo encima hermano mío...Cuánto te echo de menos, cuánto echo de menos tu alegría. Puta mierda de vida", ha confesado con mucha amargura.

Y, precisamente recordando esa alegría con la que él se quiere quedar, este ha compartido un vídeo de Borja Guerrero en el que aparece con su humor tan característico con el que ha logrado sacarle una sonrisa.

Sobre los que han pasado por una situación similar a la de la fallecida, ha expresado que esto es algo muy difícil de sobrellevar y que lo que mejor puede hacer es seguir recordando a su hermano, su amigo íntimo, tal como este era: con alegría y humor. "Eras, eres y serás único", ha manifestado en esta reflexión con la que ha querido hacer un homenaje a Borja Guerrero.

Esta pesadilla ha terminado así, pero el exconcursante de 'Supervivientes' sigue agradecido a todo el apoyo que ha recibido y a cómo a través de las redes se compartió su imagen cuando Borja estaba desaparecido y ellos y su familia totalmente desesperados.