Jennifer Aniston criticó el escrutinio mediático al que había estado sometida por no ser madre

Jennifer Aniston confiesa que intentó ser madre a través de una FIV y no pudo: "No saben mi historia"

Compartir







Jennifer Aniston siempre ha estado rodeada de rumores sobre su maternidad. Después de separarse del actor Brad Pitt en 2005, muchos la describían como una “adicta al trabajo”, motivo por el que no había tenido un hijo con él. Aunque nada más lejos de la realidad.

La actriz confesó que no había sido madre por un problema médico. En 2022, Aniston y Brad Pitt se sometieron a tratamientos de FIV cuando estaban juntos. Para ella, sus problemas de fertilidad fueron todo un desafío para su salud mental. Ahora, reconoce que siempre tuvo claro que no quería adoptar.

Aniston: "Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos"

En el podcast ‘Armchair Expert, la copresentadora Monica Padman contaba su experiencia congelando óvulos. “Tal vez está bien que no los tenga”, decía ella antes de preguntarle a la actriz por su experiencia de no ser madre. Aniston aclaró que había encontrado la paz tras no poder tener hijos. “Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, señaló.

Aniston reconoció que la adopción nunca había estado entre sus planes: “Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, es lo que he deseado". La actriz ya ha asegurado en algunas ocasiones que ha conocido a personas que “habrían sido buenos hijos”. “Pero esa sensación se pasa en tres segundos”, ha recalcado la protagonista de la serie ‘The Morning Show’.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El barco ha zarpado. No hay más”, destaca la actriz

"Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan. Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen 'ya está', porque hay un momento extraño cuando eso sucede", destacó Aniston, quien ya habló del malestar que le producía el escrutinio mediático a la que están sometidas las mujeres con la maternidad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aniston, en el medio ‘Harper's Bazaar UK’, criticó las acusaciones que ha recibido por no tener hijos durante su carrera profesional: "No conocían mi historia, o por lo que había estado pasando durante los últimos 20 años para tratar de buscar una familia, porque no salgo y les cuento mis problemas médicos". "Pero llega un punto en el que no puedes no escucharlo: la narrativa de cómo no tendré un bebé, no tendré una familia, porque soy egoísta, una adicta al trabajo", añadió.

La actriz lamentó sus decisiones del pasado. “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho 'congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado. No hay más”, sentencia Aniston sobre su experiencia con la maternidad.