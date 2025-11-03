Inés Gutiérrez 03 NOV 2025 - 04:30h.

La actriz, conocida entre otras cosas por su personaje en 'Élite', comparte su vida con Diego Betancor

MadridEs bastante frecuente que los actores y actrices se enamoren en el set de grabación. Pasan muchas horas con sus compañeros de reparto, comparten emociones y vulnerabilidades, momentos de tensión frente a la cámara y largas esperas detrás de ella. No es esto lo que le pasó a Georgina Amorós, pero casi.

La actriz de Élite encontró el amor en la serie, sí, pero ella lo hizo junto a Diego Betancor, que no era su compañero de reparto, era el productor. Han pasado seis años desde que su relación comenzara y ahora la pareja ha decidido dar un paso más y han anunciado su intención de casarse.

Así encontró el amor la actriz Georgina Amorós

Era el año 2019 y Georgina era una de las protagonistas de la serie Élite, ella daba vida a Cayetana, la hija de una limpiadora que se hacía pasar por niña rica. Un papel que le ayudó a dar el salto y que también le acercó al amor, porque en la misma serie trabajaba Diego Betancor, aunque él como productor.

Más tarde también coincidirían en Todas las veces que nos enamoramos. A lo largo de su carrera, Betancor ha trabajado como ayudante de dirección y como director de casting, hasta que finalmente ejerció como productor ejecutivo. Hace unos años, junto a Carlos Montero, fundó la productora El Desorden Crea, responsable de proyectos como El desorden que dejas o Respira.

Desde que comenzó su relación, la pareja no se ha separado y, si bien no son demasiado dados a presumir de su amor en redes sociales, tampoco intentan ocultarlo, por lo que no es raro que compartan algún momento juntos, incluso románticas imágenes que parecen enamorar a sus seguidores y encandilar a sus seres queridos. Una de las últimas ha sido la doble celebración con la que han anunciado su boda.

Era la actriz la que dejaba claro las intenciones de la pareja de pasar por el altar, porque al anunciarlo el 7 de septiembre, podría quedar alguna duda de que fuera una nueva celebración del tiempo que llevan juntos.

En su aniversario, la actriz publicaba unas fotografías junto al productor con las palabras “Diego es mi persona favorita”. Las dudas se despejaban al ver que en la imagen había una tarta en forma de corazón con la pregunta ‘¿Nos casamos?’ escrita. No hay duda de que la actriz respondió que sí, que casarse con quien ha sido su compañero de vida y de batallas en los últimos seis años le parece una gran idea.

Por si quedaba alguna duda, Georgina las aclaraba a través de sus historias, donde explicaba los motivos por los que su pareja es también su persona favorita “Diego es mi persona favorita. Y es que me cocina paellas… y ensaladilla rusa… y calçots. Te quiero con todo mi corasón”. La pareja no ha dado más detalles sobre sus planes de boda, pero teniendo en cuenta lo discretamente que han llevado su relación, no sería raro que optaran por mantenerlo en privado.