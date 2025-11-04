Tras 14 años de espera, el exfutbolista del Manchester United por fin ha sido nombrado caballero en el Castillo de Windsor

El encuentro entre el rey Carlos III y David Beckham y el regalo que el soberano le hizo por su 50º cumpleaños

Este martes 4 de noviembre, David Beckham ha cumplido uno de sus sueños. El exfutbolista del Manchester United ha sido investido caballero por el rey Carlos III en una ceremonia oficial en el Castillo de Windsor.

El británico se ha arrodillado ante el monarca, quien le ha tocado los hombros con la espada, símbolo tradicional del nombramiento, y le ha sido otorgado este reconocimiento.

Ahora, tanto David como su esposa, Victoria Beckham, reciben un nuevo apodo, tal y como se mencionó en el anuncio previo al evento. El deportista será conocido como 'Sir David Beckham' y su mujer, quien le ha acompañado al acto junto a sus suegros, como 'Lady Victoria Beckham'.

El empresario ha acudido con un traje diseñado personalmente por su esposa. Los padres de David, Sandra y Ted Beckham, también han asistido, mostrándose visiblemente emocionados y orgullosos por el logro de su hijo.

Con este nombramiento se acaba la espera de 14 años. Beckham llevaba más de una década aguardando este momento, ya que la ceremonia representa un ascenso simbólico de la figura del futbolista al ámbito del servicio público, destacando su vínculo con la realeza, como el que desarrolló a través de su papel en la fundación del Rey.

De este modo, David Beckham pasa a ostentar el título de "Sir David Beckham", y Victoria puede utilizar el tratamiento de "Lady Beckham" como cortesía. La noticia de su nombramiento trascendió el pasado mes de junio.

Su relación con la Corona y más de una década de espera

El nombramiento reconoce sus servicios al deporte como capitán de la selección inglesa y con más de 100 partidos internacionales y a las causas sociales, especialmente con UNICEF, de la que ha sido embajador durante décadas.

La relación entre Beckham y la Corona no ha pasado desapercibida. El año pasado fue nombrado embajador de la The King's Foundation en 2024, organización promovida por el rey Carlos III para fomentar la educación, la naturaleza y la participación juvenil. Y el pasado mes de mayo, ambos protagonizaron un emotivo reencuentro en el RHS Chelsea Flower Show de Londres, cuando se conoció que el soberano británico le había entregado un regalo por su 50º cumpleaños. En concreto, unas rosas.

Los medios británicos subrayan que, a partir de ahora, "Sir David" participará con mayor visibilidad en actos oficiales y de caridad relacionados con la Corona y a eventos en los que se promueven causas juveniles, deportivas o medioambientales, lo que amplía su alcance más allá del fútbol.

Beckham ya recibió la condecoración de OBE, Oficial de la Orden del Imperio Británico, en 2003 por sus servicios al fútbol.

Fue propuesto por primera vez para una caballería en 2011, tras su papel en ayudar a que Londres consiguiera los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, su nombramiento se retrasó debido a investigaciones sobre un esquema de evasión fiscal que implicaba al exfutbolista. Este obstáculo fue levantado en los años siguientes, allanando el camino para su nombramiento definitivo.

El hecho de que haya esperado más de una década recalca para los tabloides la idea de que Beckham "merecía" este honor desde hace mucho.