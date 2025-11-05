Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 18:09h.

El reportero Álex Álvarez ha conseguido que el rey emérito se diriga a las cámaras del programa para lanzar un saludo: no te lo pierdas

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Juan Carlos I ha sido captado por las cámaras de 'El tiempo justo' el mismo día que se han publicado sus memorias -tituladas 'Reconciliación'- en Francia. El rey emérito lanza por fin el libro donde pretende contar su verdad con capítulos donde habla de su complicada relación con la reina Letizia o hablando de sus relaciones extramatrimoniales.

En las imágenes que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, el padre de Felipe VI es pillado mientras sale de un restaurante de la localidad pontevedresa de O Grove. Así lo reportaba el periodista Álex Álvarez, quien le lanzaba en directo la invitación para acudir al programa de Telecicno y a confesar qué hay detrás del libro que publica en el 50 aniversario de la llegada de la democracia a España.

Juan Carlos I acudirá a un programa de la televisión francesa

Hemos captado al rey emérito despidiéndose del dueño del restaurante y entrando en el coche junto a su mano derecha, su fiel amigo Pedro Campos. "Buenas tardes. ¿Contento con sus memorias? ¿Cómo se encuentra? ¿Podría atendernos un segundo?", le cuestionaba Álvarez a la vez que le lanzaba la invitación.

"Le hemos visto con cierta dificultad", apostillaba el reportero. Joaquín Prat aseguraba que la invitación al espacio está pendiente de ser aceptada. Pero sí sabemos que a irá a un programa de máxima audiencia de la televisión francesa. Así lo compartía en directo el colaborador Antonio Rossi. "No te pierdas el miércoles 26 de noviembre en France 3 la entrevista con motivo del lanzamiento de sus memorias en el 50 aniversario de su proclamación y transición democrática", leía el colaborador del programa.