La reportera de ‘El tiempo justo’ consigue las declaraciones de Irene, que habla sobre la inminente reaparición de Kiko en televisión

Cronología de la relación de Isabel Pantoja e Irene Rosales: del cariño a ser "una loba con piel de codero"

Compartir







Joaquín Prat interrumpió a la emisión de ‘El tiempo justo’ para dar paso a una conexión en exclusiva desde la puerta de la casa de Irene Rosales, donde la reportera, de guardia desde primera hora, logró unas declaraciones en las que la colaboradora se muestra serena pero contundente ante la próxima aparición televisiva de su expareja, Kiko Rivera, en el programa ‘¡De viernes!’.

Las palabras de Irene Rosales

Visiblemente tranquila, Rosales respondió a las preguntas con una mezcla de afecto y firmeza: “Estoy bien, todo muy bien y, además, no estoy enfadada porque él salga en la tele, para nada. No, de verdad, que le vaya muy bien, tenemos dos niñas preciosas. Somos un equipo”.

Esas palabras (“Somos un equipo”) se convirtieron en el núcleo de su respuesta y en la consigna que Irene quiso lanzar tanto a los periodistas como, sobre todo, a los suyos: priorizar la estabilidad de la familia y la protección de las niñas por encima del ruido mediático.

La pareja atraviesa una situación de separación que ha sido tratada en los últimos meses en varios platós y en páginas de revista. Irene, que en los últimos días ha concedido entrevistas a prensa y a otros medios, ha optado por un discurso prudente y conciliador en público a la espera de lo que diga Kiko este vierenes.

La reacción de Rosales llega en un momento clave: la audiencia espera con interés la entrevista del hijo de Isabel Pantoja y, a la vez, la prensa sigue pendiente de cualquier gesto que pueda desvelar cómo es la verdadera situación entre ambos.