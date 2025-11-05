David Beckham, una de las personas más queridas de Inglaterra, se convirtió en caballero gracias al rey Carlos III

La familia Beckham son a día de hoy un fenómeno social a nivel mundial, durante generaciones han marcado un estilo marcado y seguido por miles de fans, no dejando nunca atrás la fama que les persigue y que les hace ser casi una ejemplo de pareja perfecta ante el mundo. Todo esto. y la admiración de la monarquía inglesa hacia ellos, ha llevado a David Beckham a convertirse en caballero del Reino Unido, haciéndose oficial en el acto celebrado el pasado 4 de noviembre de 2025.

Este toque de espada y no de balón, parece que hasta el momento es del que el ex jugador se siente más orgulloso, confesando ser feliz por convertirse en caballero de Inglaterra, nunca se espero que fuera un niño de barrio humilde que soñaba con ser futbolista, pudiera llegar a esto.

Los protagonistas David y Victoria Beckham consiguen estar siempre en el foco. Él como futbolista, con un tesón y un físico que le convirtió en un héroe perfecto para el país británico, y le terminó de ascender a la fama mundial tras enamorarse de la 'Spice Pija', convirtiéndose en la mezcla perfecta junto Victoria, que era la cantante de moda y admirada por millones de personas en todo el mundo.

Con todo esto, cuesta creer que nadie les quisiera, pero su país llegó a odiarlos. En su papel como futbolista, David Beckham protagonizó uno de los peores momentos de la historia de Inglaterra en los mundiales, cuando fue expulsado tras pegarle una patada a Simeone en un partido frente a Argentina. Un acto que la sociedad y la monarquía tardaron en perdonárselo... aunque todo esto ya está olvidado, ese perdón llegó en forma de agradecimiento, convirtiéndolo en caballero del país inglés. En algún momento Inglaterra se tendría que rendir a sus pies.