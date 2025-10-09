La diseñadora de moda se ha sincerado sobre una de sus grandes batallas en su nuevo documental, estrenado este jueves 9 de octubre

Las sombras de Victoria Beckham: su mayor obstáculo, sus problemas con el "control" y su sueño truncado

Pese a su fama y el éxito innegable que siempre la ha acompañado, Victoria Beckham ha escondido durante casi dos décadas una lucha que durante años marcó su vida.

La diseñadora británica ha decidido hablar sin filtros sobre una de sus grandes batallas en su nuevo documental, estrenado este jueves 9 de octubre en Netflix. En 'Victoria Beckham', la antigua Spice Girl revela el lado más vulnerable de su historia: su larga y dolorosa lucha contra los trastornos alimentarios, la presión mediática y los estándares de belleza que la empujaron a un perfeccionismo extremo.

La docuserie, dirigida por Nadia Hallgren, se presenta como un repaso de la historia de la mujer de David Beckham, desde la explosión de Spice Girls en los noventa hasta su consolidación como una de las diseñadoras más influyentes del mundo. Pero, sobre todo, se centra en el precio de la fama.

Estándares de belleza

"Durante años me escondí detrás de una imagen controlada. La gente pensaba que era una vaca que nunca sonreía. Pero sí sonrío. No se sorprendan", cuenta Victoria con ironía al inicio de la producción audiovisual.

A lo largo de tres capítulos, Beckham se abre sobre uno de los temas más duros de su vida: los trastornos alimentarios que sufrió durante dos décadas. Según ha contado en entrevistas y que ahora confirma frente a cámara, su relación con la comida comenzó a desgastarse cuando se adentró en el mundo del espectáculo y su cuerpo se convirtió en el centro de todas las miradas.

En el documental confiesa: "Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy buena mintiendo. Y nunca fui honesta con mis padres". La apodaron 'Porky Posh' -cerdita pija- cuando subió unos kilos, y 'Skinny Posh' -pija flaca- cuando los perdió.

"Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme. No sabía lo que veía al mirarme al espejo. He sido todo, desde Porky Posh hasta Skinny Posh. Nada era suficiente. Te afecta mucho que te digan constantemente que no eres lo suficientemente bueno, y supongo que eso me ha acompañado toda la vida", narra.

Y lo que comenzó como un intento de mantener una imagen ideal no tardó en transformarse en una obsesión que afectó a su salud física y mental.

"Podía controlar mi peso, y lo estaba haciendo de una manera increíblemente poco saludable"

Beckham recuerda especialmente un episodio que marcó un antes y un después: cuando apareció ante los medios apenas seis meses después del nacimiento de su hijo Brooklyn. "Me pesaron en la televisión nacional. Fue humillante. Me hicieron sentir que mi cuerpo era un espectáculo público", confiesa.

"No tenía control sobre lo que se escribía sobre mí, ni sobre las fotos que se tomaban, y supongo que quería controlarlo, ya sabes, controlarlo con la ropa. Podía controlar mi peso, y lo estaba haciendo de una manera increíblemente poco saludable", lamenta.

Y añade: "Fue duro porque dejaba que me afectase, yo era muy joven. Pierdes todo sentido de la realidad".

Ahora, la empresaria británica tiene una relación más saludable con la comida, aunque hay un dulce que lleva sin probar desde hace 30 años. "No como chocolate desde los 90. No voy a empezar ahora".