Cristiano Ronaldo asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es uno de los hombres que pueden ayudar a cambiar el mundo". Así lo ha manifestado en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

El comunicador preguntó al astro luso sobre el mensaje que le dejó a Trump en una camiseta, la cual le regal�ó al dirigente el pasado mes de junio el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Aquella firma decía: "Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz". El futbolista del Al-Nassr, entonces, señaló entonces las declaraciones de que Trump puede cambiar el mundo.

Estas declaraciones se mostraron este pasado martes, en la primera parte del encuentro publicada. La Casa Blanca se ha hecho eco de estas declaraciones y ha difundido la cita de Cristiano Ronaldo a través de una de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Cristiano afirma que su retirada llegará "pronto" y que será "duro" para él

Cristiano, en esta primera parte, también confesó que su retirada del fútbol profesional llegará "pronto" y que será algo "duro" para él. Además, recordó su paso por el Manchester United y dio varios detalles sobre su compromiso con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace casi una década.

La segunda parte se emitirá el jueves, según ha señalado Piers Morgan. En esa segunda parte, el futbolista hablará sobre su pasado y sobre la muerte de su compañero de selección, Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tráfico este pasado verano. Asimismo, se pronunciará sobre el próximo Mundial, que se disputa en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.