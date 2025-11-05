Celia Molina 05 NOV 2025 - 14:39h.

La cantante argentina ha hablado de lo mucho que cuida a sus animales: actualmente tiene siete perros y cuatro gatos

María Becerra ha dado una extensa entrevista en el podcast NT Music, donde ha hablado ampliamente sobre lo importante que son para ella sus mascotas. La cantante ha llamado "bebés" a los siete perros y cuatro gatos que tiene actualmente pues, cuando sus felinas dieron a luz, llegó a juntarse hasta con 12 de gatos en casa. Para ella, que ha sufrido dos abortos ectópicos en los últimos años, sus animales son tan fundamentales que no repara en gastos a la hora de cuidarlos.

De hecho, delante del micrófono de NT Music ha confesado que, cuando viaja con sus perros, lo hace en un jet privado, para evitar que estos lo pasen mal en la bodega de un avión comercial. "Cada uno de ellos va en un asiento con su cinturón de seguridad puesto", ha explicado, confesando también que, para mantenerles sanos y cuidados a todos, se gasta un volumen importante de dinero:

"Mis perros viajan en avión privado"

"Invierto mucho dinero en ellos porque son mi adoración. Son mi vida. Ahora que yo estoy aquí, ellos están en una guardería donde hacen actividades, les meten en la piscina, les bañan, les peinan, les dan asistencia veterinaria, todo. También invierto mucho en su comida, porque me interesa mucho su salud y no les doy la típica comida. Yo pago a una empresa que se la hace con las proporciones justas de vísceras, proteínas, carbohidratos, etc", ha dicho, de lo que se deduce lo mucho que le preocupa el bienestar de sus animales.

Sus declaraciones han recibido el aplauso de los usuarios de TikTok, valorando que "por fin, una famosa gane tan bien su dinero". "Quiero ser el perrito de María Becerra", "Una razón más para querer a María" o "Qué tía más top", son algunos de los comentarios que aparecen en el vídeo. María, por su parte, ha demostrado el amor que le tiene a sus mascotas, con quienes ha formado una familia en medio del dolor que ha sentido en los últimos años, tras haber sufrido dos complicados abortos.

En ambos casos, la cantante argentina sufrió un embarazo ectópico, es decir, una gestación cuyos embriones no se colocan bien en las paredes del útero (como debe ocurrir para que el embarazo siga adelante), sino que se adhieren a las de otros órganos, como las trompas de Falopio. Esto puede causar - como así ocurrió - una importante hemorragia interna que ponga en peligro la vida de la madre. Exactamente, lo que le pasó a la cantante, que estuvo a punto de morir durante sus dos peligrosos abortos.

Sobre su posible y futura boda con su novio, J Rey, con quien tanto desea tener hijos, la artista argentina ha confesado que también planea hacer "un buen gasto de plata", pues lo que más le gustaría, sea el enlace un evento súper privado o no, sería casarse en las Bahamas. Sea como sea, la boda todavía no entra en su agenda.