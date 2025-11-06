'El programa de Ana Rosa' consigue la reacción de la vedette, en exclusiva

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Compartir







Hace tan solo unos días que las memorias del rey emérito han salido a la luz en Francia y su contenido está dando mucho de lo que hablar. Juan Carlos I ha roto su silencio sobre muchos aspectos de su vida como su relación con la reina Letizia, con doña Sofía o con Corinna, pero de quien no ha hablado ha sido de Bárbara Rey.

Pero la vedette ha roto su silencio sobre su sonada ausencia en las memorias del emérito y 'El programa de Ana Rosa' ha conseguido, en exclusiva, sus declaraciones.

En cuanto le preguntamos qué le parece, la vedette se pronuncia con contundencia: ''No me interesa lo más mínimo, no, habiendo tantos libros interesantes...'', y bromea con la lesión que sufrió en 'Bailando con las estrellas' y que aún arrastra: ''Tienes muchísima suerte de que esté coja porque si no habría salido corriendo''.

Además, afirma que no está molesta con que su nombre no aparezca en las memorias, si no ''todo lo contrario''. Pero continua bromeando: ''Si tenemos que salir todas necesita la Espasa. Me callo, me callo, porque si hablo va a llover más, van a caer chuzos de punta''.

Por otro lado se pronuncia sobre la reina Sofía: ''Es propio, es lo que he dicho siempre, yo nunca, jamás he hablado de ella, le tengo bastante respeto'', y finaliza lanzando un gran dardo: ''Si yo te digo, algo va arder Troya, entonces no''.