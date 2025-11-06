Silvia Herreros 06 NOV 2025 - 13:49h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' podría ser intervenido quirúrgicamente si su situación no mejora

Carlos Alba se ha visto obligado a acudir a urgencias. El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha ido esta noche al hospital por un motivo inesperado por el que podría necesitar ser intervenido quirúrgicamente. El chef ha recibido tratamiento ambulatorio, aunque por su situación, los médicos no descartan tener que "abrirle".

El nacido en Alemania ha tenido que acudir de urgencia a un hospital de Sevilla - ciudad en la que ha crecido y se ha criado -. "Joder, manda pelotas", ha lamentado a través de sus historias de Instagram, en donde, sin perder su particular sentido del humor, ha bromeado sobre el motivo que le ha terminado llevando al nosocomio en plena noche.

Y es que, ironías de la vida, después de dos meses en los Cayos Cochinos sin sufrir la picadura de ningún mosquito, el exconcursante de 'Supervivientes' ha sido mordido por una araña tras su regreso a la capital andaluza. "Me he encontrado que llego aquí a Sevilla y me ha picado una araña en el brazo", ha dicho después de pasar unos días en Madrid.

"Tengo el brazo que soy Popeye... ¡un dolor!", ha confesado mientras recuerda cómo durante los "dos meses" que se ha "tirado en Honduras" ha conseguido librarse de las insufribles picaduras de las que tanto se quejan edición tras edición los concursantes del reality de supervivencia de Telecinco. "Me he tirado dos meses en Honduras y no me ha picado ni un mosquito. Decían que era por la sangre, por mi sangre, que por lo visto no... Mis compañeros estaban brutal y yo nada", ha dicho recordando paso por el formato.

Para tratar los efectos y la infección que la mordedura le ha provocado, Carlos Alba ha sido puesto en tratamiento. Le han pautado "antibióticos y corticoides", sin embargo, estos podrían no ser suficientes. Según él mismo ha explicado, la situación es "una pasada". Tanto, que si no mejora, los médicos ya le han advertido sobre la posibilidad de que se apliquen medidas extremas.

"Seguramente me tendrán que abrir para sacarme la infección", dice mientras se prepara para una probable intervención quirúrgica. .

Tras su paso por el hospital, Carlos Alba no ha dado más detalles ni ha actualizado su estado de salud. "Al final tendría que haberme quedado en Honduras. Tendría que haberme quedado en Honduras", ha bromeado el exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que no esperaba acabar en urgencias nada más regresar a su querida Sevilla-