Carlos Alba reapareció ante el público en la gran final de 'Supervivientes All Stars' con una energía renovada, un físico muy cambiado y un discurso lleno de gratitud y fortaleza. El chef y exconcursante de MasterChef, que regresaba al reality tras su aventura en 2021 y una compleja operación cardíaca, dejó claro que su paso por Honduras le ha marcado para siempre.

En conversación con esta web, el sevillano confesó que sigue sorprendido por lo bien que está llevando el regreso a la vida cotidiana después de semanas de hambre, pruebas extremas y desgaste emocional en Cayo Cochinos: “Pensé que saldría con ansiedad por comer, pero no. Bebo mucha agua, sigo la dinámica de 'Supervivientes' y llevo vida sana. Aunque tenga 47 tacos, me veo bien y quiero cuidarme”, nos contó, satisfecho con su evolución física y mental.

“Quería demostrar que las segundas oportunidades existen”

Su paso por la edición All Stars ha sido mucho más que una aventura televisiva. Para Carlos, este reto tenía un sentido muy personal: cerrar un capítulo pendiente tras su salida forzada en 2021 y demostrar que la vida puede empezar de nuevo incluso después de atravesar el miedo más grande: “Tenía como objetivo demostrar que después de una intervención de corazón, una intervención de vida o muerte, la vida no se acaba”.

Durante la edición, el cocinero no ocultó la vulnerabilidad que supuso enfrentarse al concurso con la cicatriz literal y emocional de su operación. Aun así, jamás perdió la sonrisa y su espíritu luchador, convirtiéndose en uno de los testimonios más inspiradores del programa.

Su plan si hubiera ganado: amor, descanso y solidaridad

Más allá del reto físico, emocional y mediático, Carlos también compartió qué habría hecho con el premio si hubiese logrado la victoria en esta edición tan especial. Un gesto que evidencia la sensibilidad del concursante, muy unido a su familia —humana y perruna— y agradecido a la vida tras haber estado al límite.

Una etapa cerrada con orgullo

Hoy, lejos de la isla pero aún con los hábitos y la disciplina de Honduras, Carlos Alba se siente pleno, fuerte y en paz. Su paso por 'Supervivientes All Stars' ha sido la prueba definitiva de que, cuando el cuerpo se rompe, el alma puede reconstruirse con más fuerza que nunca.

Su mensaje tras la final resume mejor que nada la esencia de su aventura: “Supervivientes me ha dado otra oportunidad… y yo se la he dado a la vida”. Y desde aquí, está claro: Carlos no solo ha sobrevivido —ha renacido. Dale Play para ver la entrevista completa.