Daniela Cano opina sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua

Natalia Sette 06 NOV 2025 - 17:06h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua, sus excompañeros

Edi Insua y Violeta Crespo hablan tras sus enfrentamientos en el plató de 'Uno de GH20'

Daniela Cano llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ visita el videopodcast para hacer una actualización de su vida y hablar de las últimas polémicas del mundo influencer. Tras sincerarse sobre lo que ocurrió en el último encuentro que tuvo con Maica Benedicto, Daniela opina sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua.

La relación entre Daniela Cano y Violeta y Edi nunca ha sido buena. Ya en la casa se veía que de ahí no saldría una amistad y así fue. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han tenido varias disputas desde que acabó el reality que los lanzó a la fama y jamás se han llevado bien. Al igual que Violeta Crespo opinó sobre el conflicto entre las ‘fresis ’ en su momento, Daniela ha querido opinar sobre la relación de sus excompañeros.

“Viva el amor ¿no?”, dice nada más ser preguntada por ambos. En su cara se ve que no le hace mucha gracia hablar de la pareja e incluso Sergio Ojer se lo nota en sus expresiones. Está claro que Daniela no pertenece al gran fandom que tienen los ‘violedis’ ni desea pertenecer. La influencer no se corta ni un pelo al compartir sus pensamientos sobre este romance. “Pensaba que le iba a dar la patada al salir”, asegura sorprendida de que no haya sido así.

Además de opinar sobre la relación de la toledana y el gallego, Daniela Cano habla abiertamente sobre la relación actual que mantiene con ellos. La influencer no tiene reparos en admitir que el vínculo que existe entre ellos es nulo y es que su situación con la pareja no ha cambiado en nada desde que salieron de ‘Gran Hermano’.

