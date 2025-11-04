Natalia Sette 04 NOV 2025 - 18:47h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cómo fue su último encuentro con Maica y si está dispuesta a darle una segunda oportunidad

Violeta Crespo habla claro sobre el fin de la amistad de Daniela Cano y Maica Benedicto

Daniela Cano aterriza por primera vez en el plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de actualizar su vida. Además de aclarar su relación con Álvaro Escassi y revelar los lujosos regalos que le han hecho sus fans, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre el fin de su amistad con Maica Benedicto y habla de su último encuentro con la murciana.

Daniela y Marica se hicieron inseparables dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Ambas lo dieron todo la una por la otra y parecía que su amistad perduraría para siempre. Sin embargo, mientras Maica concursaba en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, Daniela emitió un comunicado en su Instagram donde ponía punto y final a la relación con ella. Los motivos de la ruptura no quedaron nunca claros y es en el plató del videopodcast donde los aclara por primera vez.

“No me gusta la superficialidad, me gusta que se demuestre por detrás de las cámaras”, comienza explicando la influencer. Aunque reitera en varias ocasiones que su amistad dentro de ‘Gran Hermano’ “fue muy bonita”, al salir al exterior vio cosas que no le hicieron ninguna gracia. “Cuando me entrego, me entrego al 100%”, asegura la influencer y parece ser que por parte de Maica no recibió lo mismo.

Toda esta confesión surge a raíz de que Daniela y Maica se reencontraron de nuevo hace unos días en un evento. “Coincidimos en un evento en Halloween”, aclara la influencer. Daniela cuenta cómo fue ese momento y qué pasó entre ellas. “¿Estarías dispuesta a una segunda oportunidad con ella?”, le pregunta Sergio Ojer. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ responde sin pelos en la lengua a la cuestión.

