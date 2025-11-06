Lidia González 06 NOV 2025 - 11:07h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ confiesa lo que siente por Álvaro Muñoz Escassi

Maica Benedicto contesta a Daniela Cano tras anunciar el fin de su amistad

Daniela Cano aterriza con fuerza en el plató de ‘En todas las salsas’ de cara al estreno de la nueva edición de ‘Gran Hermano’ para hablar de todo lo que ha ocurrido en su vida tras su última aparición pública y sincerarse sobre algunos conflictos. La creadora de contenido ha sacado a relucir el nombre de una persona muy conocida y ha dejado a los colaboradores del programa sin palabras. La influencer aclara su relación con Álvaro Muñoz Escassi y le manda un mensaje. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

“Es muy guapo, muy atractivo”, comienza explicando la venezolana. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre su último encuentro con Maica Benedicto, ha dejado sin palabras a todos los presentes al sacar a colación al exconcursante de ‘Supervivientes’. Sin poder contener la risa, la influencer ha confesado lo que siente por el jinete y desvela qué tipo de vínculo tiene con él.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no ha dudado tampoco en mandarle un mensaje muy directo al colaborador de televisión. La influencer abre por completo su corazón para dedicarle unas bonitas palabras y cuenta toda la verdad de lo que ha sucedido entre ellos. “Es el prototipo que me gusta a mí”, confiesa entre risas.

Programa completo: Daniela Cano se sincera sobre su situación sentimental

Daniela Cano no ha tenido ningún problema a la hora de hablar de sus exparejas y qué tipo de hombre le gusta. Por este motivo, la creadora de contenido se sincera sobre su situación sentimental y aclara en qué punto se encuentra en esta faceta de su vida. La influencer aclara cómo se siente y lo comparte con todos sus seguidores.

