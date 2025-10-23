Lidia González 23 OCT 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ hablan claro sobre sus últimas polémicas en el plató de 'Uno de GH20'

Violeta Crespo y Maica Benedicto se reencuentran tras su guerra mediática

Edi Insua y Violeta Crespo han hecho un viaje al pasado, con el que han recordado su paso por ‘Gran Hermano’ y cómo comenzó su historia de amor; sin embargo, no todo ha sido color de rosa para los influencers, ya que a su salida han tenido que realizar un cara a cara con algunas de sus cuentas pendientes. Por este motivo, los creadores de contenido se pronuncian tras sus enfrentamientos en el plató de 'Uno de GH20'. ¡No te pierdas todo lo que han dicho!

A pesar de que la pareja se sumergía, muy emocionada, en esta experiencia, lo cierto es que no ha acabado de la mejor manera. La pareja no ha podido dejar de comentar todos los detalles que les hacían trasportarse a la casa de Guadalix de la Sierra donde comenzó su amor, recordando los inicios de su relación: “Ha sido muy nostálgico”. Tras pasar un fin de semana en la casa, se dirigían a plató para comentar todo lo vivido, pero acabaron teniendo un cruce de reproches con Miguel Frigenti y Maica Benedicto.

La guerra mediática entre los excompañeros de ‘Gran Hermano’ se remonta a su estancia en común en la casa más famosa de la televisión. Parecía que se habían calmado las aguas entre ellos, ya que Violeta Crespo y Maica Benedicto se reencontraron en pleno casting de 'Uno de GH20', pero la tensión entre el gallego y la murciana terminaron de explotar por los aires. “Cada uno es responsable de sus actos”, asegura Edi tras todo lo sucedido.

Edi Insua alaba el “saber estar” de Violeta Crespo

Después de toda la guerra mediática que se ha vivido y el estallido de su conflicto en pleno directo, lo que fueran concursantes de ‘GH’ reflexionan sobre todo lo ocurrido. El gallego, que no deja pasar un segundo sin halagar a su pareja, alaba el “saber estar” de Violeta tras lo sucedido. “Tienes una clase y un porte”, exclama el gallego.

Violeta Crespo y Edi Insua han vivido una bonita experiencia en la casa de 'Uno de GH20', en la que han recordado todo lo vivido en su reality y donde han podido aconsejar a los futuros concursantes. A pesar de los miedos iniciales, los influencers han podido disfrutar de este momento al máximo. Sin embargo, tras todo lo que ha ocurrido, no han dudado en decir todo lo que piensan y hablar claro. ¡Descubre lo que piensan!