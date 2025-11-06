Después de superar uno de los momentos más complicados de su relación, Lidia Torrent y Jaime Astrain hablan sin filtros sobre lo que aprendieron de su crisis

Tras un bache que puso a prueba su amor, la pareja demuestra que la serenidad también se aprende cuando el foco apunta directamente al corazón, ¡dale play!

Compartir







Lidia Torrent y Jaime Astrain han vuelto a coincidir ante los medios, y lo han hecho más unidos que nunca. La pareja, que lleva más de seis años de relación y una hija en común, asistió junta a la presentación de la serie ‘Camino a Arcadía’, donde se mostraron cercanos, relajados y muy cómplices.

En ese contexto, ambos aprovecharon para hablar, en exclusiva para Outdoor y sin eludir ninguna pregunta sobre cómo vivieron la crisis que atravesaron a comienzos de año que les situó en el centro de todas las miradas y cómo han aprendido a gestionarla lejos del ruido mediático.

No se trata de una confesión al uso, sino de una reflexión sobre lo que supuso verse de repente convertidos en noticia. En el vídeo que acompaña a esta noticia, Lidia y Jaime explican cómo afrontaron aquel momento de exposición pública, lo que aprendieron de él y cómo lograron reencontrarse con la calma.

La camarera de ‘First Dates’, que en los últimos meses ha retomado su agenda de eventos con fuerza, reconoce que no fue fácil enfrentarse a los rumores sobre su relación ni ver cómo un simple malentendido —amplificado por las redes— se convertía en un tema mediático. Por su parte, el exfutbolista pone el foco en la normalidad de las relaciones, recordando que todas las parejas pasan por altibajos y etapas distintas.

"Fue la primera vez que vi expuesto un malentendido personal con mi pareja y no lo gestioné bien a nivel personal. A nivel público tampoco lo asimilé del todo bien porque nunca me había pasado", explica Lidia con honestidad. Mientras que Jaime admite que "Con una hija de tres años, pues las cosas no son tan fáciles. Hay altibajos, baches, etapas…"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una pareja que ha sabido reinventarse

Lo cierto es que Lidia Torrent y Jaime Astrain han demostrado con hechos que su relación está completamente recuperada. Han reaparecido juntos en varios actos públicos, han participado en iniciativas solidarias como la carrera ProFuturo y comparten planes familiares con naturalidad. Su sintonía en la alfombra roja de ‘Camino a Arcadía’ ha sido la mejor prueba de ello: miradas cómplices, gestos de cariño y una actitud serena que deja claro que aquel bache forma parte del pasado.

Lejos de los titulares sobre rupturas o reconciliaciones, la pareja atraviesa una etapa de madurez personal y profesional. Ella continúa vinculada al mundo de las redes y la moda; él, centrado en nuevos proyectos fuera del fútbol. Juntos, han aprendido a proteger su intimidad sin renunciar a mostrarse tal como son.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En este vídeo exclusivo, ambos reflexionan sobre cómo gestionaron su crisis y cómo viven hoy su relación tras dejar atrás los rumores. Una conversación natural, sin dramatismos, que demuestra que las segundas oportunidades también pueden escribirse con serenidad. Dale play.