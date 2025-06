Ana Carrillo 21 JUN 2025 - 10:00h.

La que fuera presentadora de 'First Dates' ha hablado de las afecciones en la piel que tiene su hija en común con Jaime Astrain

Lidia Torrent, que saltó a la fama por llevar las riendas del restaurante de 'First Dates' con Carlos Sobera, ha compartido en Instagram que Elsa, su hija en común con Jaime Astrain, tiene pitiriasis alba para aclarar el origen de las despigmentaciones que aparecen en su piel y que habían llevado a algunas de sus seguidoras a decirle que la niña, que tiene dos años y medio, quizá tenía hongos.

La influencer ha compartido una foto de su niña en la que aclara que tiene distintas afecciones en la piel porque, tras subir un instantánea con ella en un post el día anterior, le habían llegado varios mensajes de sus seguidoras: "Tiene piel atópica, dermatitis atópica y pitiriasis alba. Esto último es como se llama a esas despigmentaciones que, a priori, desaparecen a medida que se vaya haciendo mayor".

La pitiriasis alba es una afección común de la piel que se caracteriza por presentar zonas con parches de color más claro al del resto de la dermis, mientras que la dermatitis atópica es una afección cutánea que se manifiesta en forma de enrojecimiento, inflamación, y picazón en la piel.

"No son hongos como algunas me habéis dicho. Lo tiene todo el año; lo único que ahora, al estar morena, se ve más", ha sido la aclaración que ha dado la hija de Elsa Anka, que ha querido revelar también que ha acudido a distintas especialistas de la piel para conocer bien cómo funcionan estas afecciones dérmicas que afectan a su única hija: "Hace semana y media estuvimos en la tercera dermatóloga a la que acudo en los últimos dos años porque es un tema que me ocupa y me ha parecido apropiado tener más de una opinión".

Además, ha aclarado que también le han hecho a la pequeña diversas pruebas para que un alergólogo descarte que el origen de estas afecciones se deba a algún tipo de alergia o intolerancia. "Efectivamente no tiene nada que ver con el problema que tiene", ha explicado la presentadora, que ha querido compartir en un par de stories qué le ocurre a su hija al ver comentarios sobre las despigmentaciones de su piel en su último post.