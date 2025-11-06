Celia Molina 06 NOV 2025 - 16:13h.

María Caamaño Múñez, de 12 años, ha actualizado en sus redes sociales el progreso de su tratamiento contra el cáncer

Malas noticias para María, la niña enferma de cáncer que levantó la Eurocopa: "El sarcoma de Ewing no da tregua"

El verano pasado, una niña pequeña su unió a la celebración de los jugadores de la Selección Española, que habían vuelto a casa tras ganar la Eurocopa. Se trataba de María Caamaño Múñez, una pequeña salmantina (que, ahora, tiene 12 años) que está inmersa en la lucha contra el cáncer y que tuvo la suerte de convertirse en una de las grandes protagonistas de la fiesta de la roja. Desde que sujetó el trofeo con los mejores de nuestros futbolistas, su historia se ha hecho más que conocida en las redes, donde María da constantes actualizaciones de su estado de salud.

Últimamente, el sarcoma de Ewing - el tipo de cáncer infantil por el que murió la también influencer Elena Huelva - le ha puesto algunas trabas a su recuperación, tal y como explicó ella misma el pasado mes de octubre: "Afición, hoy quiero compartir con vosotros los resultados de mis últimas pruebas. Por un lado, hemos recibido buenas noticias que nos dan un respiro y nos llenan de esperanza. Pero por otro, también algunas no tan buenas… señales de que esta lucha contra el Ewing sigue siendo dura y no da tregua", decía, preocupando a todos esos seguidores, a los que ella llama cariñosamente "afición'.

María ha completado su sexto ciclo de quimioterapia

En estas últimas semanas, María ha completado su quinto y sexto ciclo de quimioterapia y, aunque está muy contenta por ello, también es consciente de los efectos secundarios que le provoca: "En la analítica de hoy he salido un poquito justita de plaquetas, así que mami tendrá que seguir pinchándome el Neupogen", ha dicho, con respecto al medicamento que le ayudará a aumentar la producción de glóbulos blancos en la médula ósea para combatir infecciones.

Este bajón plaquetario no le impide seguir mostrando una inmensa alegría por el evento que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, día en el que su asociación, 'Por la sonrisa de María', celebrará una gala benéfica que así ha sido anunciada: "Un evento en el que celebraremos el primer año de la asociación y reconoceremos la labor de tantos que nos habéis ayudado durante esta primera etapa. Seguro que todos los agradecimientos se quedan cortos, pero gracias... ¡Y que gracias a todos, en pocos meses, daremos el paso a Fundación! Con vuestra ayuda, seguimos construyendo esperanza y mejorando la vida de muchas personas", dice la invitación.

Ahora que se aproxima la gran noche (muy cercana ya a las celebraciones de Navidad), María ha aprovechado su último post para animar a todo el mundo a que se inscriba a la gala solidaria. "Sé que podré conocer en persona a algunos de los que me seguís por las redes y eso me hace muchísima ilusión", ha dicho, con la ternura con la que siempre ha conquistado a todos sus fans. Estos, en los comentarios, siguen muy pendientes de cómo evoluciona en ella la enfermedad y estarán pendientes de los resultados de este viernes, fecha en la que tiene su próxima analítica de control.