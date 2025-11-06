Niedziela Raluy, de 'Gran Hermano', sufre un accidente: su parte médico

La exconcursante de 'Gran Hermano 16' ha sufrido un accidente por el que ha tenido que recibir atención médica
Niedziela Raluy, de 'GH 16', emite un comunicado para despejar las dudas en torno a su circo: "Nuestra identidad"
Niedziela Raluy ha sufrido un accidente que le obliga a estar inmovilizada. La que fuera exconcursante de 'Gran Hermano 16' ha lamentado este incidente y a través de sus redes sociales ha compartido el parte médico tras ser atendida.
A pesar de haber tratado de resistirse y de restarle importancia porque 'el espectáculo debe continuar' la amiga de Marta Peñate y de Sofía Suescun se ha visto obligada a que la viera un médico y ha contado después lo ocurrido. Niedziela ha sufrido un accidente, del que no ha explicado el motivo, pero ha terminado con el pie completamente vendado.
La artista circense lo ha hecho compartiendo una foto representativa del difícil momento que vive. Tras expresar su angustia porque en menos de un mes llegan con su espectáculo del Circo Raluy a Valencia, a la exconcursante de 'GH' no le ha quedado otra que parar por un motivo de salud.
El parte médico de Niedziela Raluy tras el accidente
"Quería resistirme, pero al final ha venido a verme el pie. Tengo roto el metatarsiano", ha dicho del diagnóstico recibido. Un auténtico jarro de agua fría para la artista dado que está en plena gira y con la fecha próxima de Valencia le quedan nuevos hitos por conquistar.
Tras ser atendida, asimilar la situación y resignarse a la inmovilización que necesita para recuperarse cuanto antes, Niedziela Raluy ha mostrado la imagen de su pie completamente vendado y ha dado detalles de lo que va a hacer y recomendaciones médicas que ha recibido en su situación.
"Me da pena por varias cosas... Pero no voy a pensar en ellas. Ahora hay que pensar en recuperarse para el estreno en Valencia", ha escrito a modo de desahogo, además de agradecer en público a la persona que le ha insistido y llevado al médico por el dolor que sentía.
En cuanto a la recuperación que tiene que seguir tras el accidente, la exconcursante de 'GH' sabe que tiene que guardar reposo. Algo que le va a costar, pero no se va a resistir más porque es vital para poder seguir haciendo su show y llegar a tiempo al estreno de Valencia. Aunque ha manifestado que esto para ella es muy difícil va a respetar la prescripción médica y colgar por un día los patines y sus acrobacias artísticas.
La exconcursante de 'GH 16' junto con su hermana Emily hacen sus actuaciones con patines acrobáticos y para ella es muy importante estar en plena forma para cada actuación. El Circo Raluy, que es su vida y la de su vida, está de plena gira y está cosechando grandes éxitos esta temporada con sus shows casi vintage en los que mezclan la historia, vanguardia, riesgo y modernidad.