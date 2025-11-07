Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 23:28h.

Aitana ha mencionado a Plex en su discurso de agradecimiento, quien estaba sentado en su mesa junto a sus padres

Aitana y sus palabras de apoyo y agradecimiento a los voluntarios y afectados de la DANA: "Se lo dedico a Valencia, por todo lo que pasó"

Aitana ha dado una doble sorpresa durante la gala de los premios '40 Music Awards'. La primera ha sido su actuación junto a Ed Sheeran. Los dos cantantes han fusionado su voz interpretando la canción 'Perfect'. Antes de arrancar la entrega de premios y las actuaciones, la catalana confesaba a la prensa que "va a pasar algo que para mí es un sueño cumplido" aunque "quizás a mucha gente le parezca algo que no es tan fuerte, pero la gente que me conoce sabe que va a ser algo muy fuerte para mí".

Otras de las grandes sorpresas ha sido su agradecimiento a su novio Dani, más conocido como Plex. El youtuber, que también había acudido a la gala para acompañar a la cantante, estaba de pie en el momento del discurso, sonriente y admirando a su pareja. Estaba sentado en la mesa junto a los padres de Aitana, lo que ha dejado entender que ya mantienen una relación más cercana. La catalana ha comenzado agradeciendo el premio y mandando un mensaje de apoyo a los afectados y voluntarios de la DANA, como otros artistas han hecho en sus discursos.

Después de esta emotiva mención donde dedicaba el premio a todos los valencianos, también se lo ha querido dedicar a todo su equipo que le ha acompañado en todo su proceso y durante esos tres conciertos de su tour 'Metamorfosis' que le han llevado a ser una de las galardonadas. No podía faltar agradecer a sus padres y a Plex: "Gracias Dani. Y me voy a ir callando ya, que hablo demasiado. No os marchéis todavía, que voy a volver a actuar", decía.

Sobre su carrera profesional

Aitana ha recibido el premio a la Mejor Gira. Un premio que ella concebía como "inesperado", como explicaba a la presentadora en la entrevista que le hicieron justo antes de arrancar con la entrega de premios. La presentadora le preguntaba sobre la posibilidad de hacer otro de sus famosos estadios. Aitana ha negado que tenga previsto hacer otro: "No hemos empezado la gira como para hablar de eso. No vamos a añadir más fechas de momento, pero nunca se sabe".

También ha querido decir que por el momento no piensa lanzar un nuevo disco próximamente. Su último álbum, ‘Cuarto Azul’, estrenado en mayo, todavía sigue siendo un bombazo que ha llenado escenarios y que en su momento generó casi la misma expectación que su compañera Rosalía.