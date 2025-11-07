Alexia Rivas informa de lo que le ha trasladado la hermana del DJ en plena reaparición televisiva

Avance | Kiko Rivera se rompe al hablar de su hermana Isa Pantoja en ‘¡De viernes!’: “Escuché a mi madre decirle que la iba a devolver a Perú”

Ya conocemos la primera reacción de Isa Pi a la reaparición televisiva más esperada del año: la de su hermano Kiko Rivera, en el programa '¡De viernes!'. La hija de Isabel Pantoja se desgarró al confesar algunos episodios muy duros de su vida hace un año, cuando habló por ejemplo de que el DJ empleó "una manguera" para descubrir si era o no virgen en pleno diciembre -una teoría que no tiene certeza científica-.

Kiko Rivera se abre ahora a unas "disculpas" y reconoce que lo que contó su hermana no difiere mucho de la realidad. El artista de éxitos como 'Así soy yo' o 'Quítate el top' aclara además que es cierto que Isabel Pantoja le amenazase a su hija con "devolverla a Perú" en su adolescencia.

¿Perdonaría Isa Pi a su hermano Kiko Rivera?

Parece ser que todo puede cambiar en la mediática familia porque, según explica Alexia Rivas -quien reconoce ser "amiga" de Isa Pi-, la televisiva "quiere mucho" a su hermano Kiko Rivera.

"He hablado con ella. Sabe que lo reconoce [su culpabilidad en su relación con su hermana], esta semana hablamos con los primeros scoops y de su hermano hablamos bastante en general, no solamente esta semana", comenta. "Siempre he tenido la sensación de que si su hermano le pidiera perdón por alguna cosa o tuvieran alguna conversación...", apostilla Alexia Rivas dejando en el aire que podría estar abierta a una reconciliación futura.

"Isa no es rencorosa, me lo ha demostrado siempre que habla de su hermano", agrega como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "A Kiko [Rivera] lo perdonaría", concluye.