Gloria Camila estalla contra Gema Aldón y se aviva el conflicto con su madre: "No me hagas hablar más"

Gloria Camila explota y le lanza un claro mensaje a Gema Aldón en 'El tiempo justo'
Gloria Camila ha decidido que ya no es momento de callarse y, por eso, ha lanzado un mensaje a Gema Aldón tras verter graves acusaciones contra ella. La hija de la expareja de su padre, José Ortega Cano, llegó a insinuar que la televisiva habría sido "culpable" del intento autolítico de Ana María Aldón, algo que ya está en manos de los abogados -como ha detallado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025'.

"Yo sigo con lo de ponerlo en manos de abogados, miente bastante", aclara Gloria Camila en 'El tiempo justo'.

