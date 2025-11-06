La televisiva no ha dudado en responder a las graves acusaciones hechas por la hija de la ex de su padre

Gloria Camila ha decidido que ya no es momento de callarse y, por eso, ha lanzado un mensaje a Gema Aldón tras verter graves acusaciones contra ella. La hija de la expareja de su padre, José Ortega Cano, llegó a insinuar que la televisiva habría sido "culpable" del intento autolítico de Ana María Aldón, algo que ya está en manos de los abogados -como ha detallado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025'.

"Yo sigo con lo de ponerlo en manos de abogados, miente bastante", aclara Gloria Camila en 'El tiempo justo'.