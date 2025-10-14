Patricia Martínez 14 OCT 2025 - 11:06h.

Los abonos saldrán a la venta el próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía

Santiago de CompostelaKaty Perry será una de las grandes protagonistas de la próxima edición del festival O Son do Camiño, que se celebrará en O Monte do Gozo, en Santiago, los próximos 18,19 y 20 de junio de 2026.

Tras anunciar la semana pasada sus fechas oficiales para la próxima edición del festival, O Son Do Camiño ha revelado este martes el primer nombre de su cartel para 2026: Katy Perry, una de las mayores estrellas del pop mundial aterriza en Galicia dentro de su esperadísima gira europea y será una de las grandes protagonistas de una nueva edición que, según los organizadores, “promete volver a hacer historia”.

Icono global, referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI, Katy Perry protagonizará uno de los conciertos más espectaculares y esperados del año. Será una oportunidad única para disfrutar de su imponente directo, con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación. La cuenta atrás ya ha comenzado para la nueva edición. Y con Katy Perry como primer gran nombre anunciado, O Son Do Camiño 2026 se prepara para vivir una edición de récord. Pero este no será el único anuncio del festival, que mañana tiene previsto anunciar otro gran cabeza de cartel.

Abonos a la venta este próximo viernes

Los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía en la web de O Son do Camiño

El festival regresa en 2026 para celebrar una nueva edición en uno de los recintos más emblemáticos del país, O Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, con el impulso de la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, y con la intención de superar todos los récords previos de asistencia, repercusión y calidad artística.

Desde su primera edición en 2018, el festival ha colgado el cartel de "sold out" en todas sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de todo el mundo y convirtiendo a Galicia en una parada obligada del circuito de festivales internacional. El festival está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que siguen apostando por un evento concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo.

En su última edición el festival reunió a más de 125.000 personas, entre el 12 y el 14 de junio, en el Monte do Gozo. O festival, que celebró este pasado verano su sexta edición, se consolidó como o más multitudinarios del norte de España y uno de los más importantes de los celebrados en el país, con más de 40 artistas nacionales e internacionales como The Prodigy, Kings of Leon, Amaral, Estopa y Steve Aoki. La última edición celebrada hasta ahora estuvo marcada por la gran afluencia de público, y la apuesta por un cartel ecléctico que incluía desde el rock más contundente hasta la electrónica, pasando por el pop-rock nacional.