La cantante Katy Perry y Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, han sido pillados besándose a bordo de un yate de lujo

Los rumores sobre una posible relación entre la artista y el exprimer ministro surgieron a finales de julio cuando se les vio juntos en Canadá

Compartir







Una vez más, los rumores han acabado siendo ciertos. Tras varios meses especulando sobre una posible relación amorosa entre Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, los paparazzi han captado a la pareja besándose.

PUEDE INTERESARTE El equipo de Katy Perry revela el dinero que ha ganado con su gira

Las imágenes que han sido publicadas por el medio británico 'Daily Mail' han sido captadas en Santa Bárbara, California. En ellas se puede ver a la nueva pareja abrazándose, acariciándose y besándose sobre el yate de lujo.

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

De esta forma, los fotógrafos han podido confirmar este secreto a voces. Los rumores sobre una posible relación entre la pareja comenzaron a surgir en el mes de julio, un mes después de que Katy Perry y Orlando Bloom confirmasen su separación.

PUEDE INTERESARTE El accidente y el susto que ha sufrido Katy Perry en pleno concierto

El exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y su hija Ella-Grace asistieron en julio al concierto que ofreció Katy Perry en Montreal, dos días después de que el político y la cantante cenasen solos en la ciudad canadiense.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En vídeos compartidos en las redes sociales se podía ver a Trudeau junto a su hija cantando y bailando al ritmo de la canción ‘Dark Horse’ de Perry en la primera fila del concierto, parte de su gira Lifetimes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La cena en el restaurante Le Violon, uno de los mejores de Canadá, y la actitud de Trudeau, de 53 años, y Perry, de 40, dieron pie a que comenzasen a circular los rumores y las especulaciones sobre una supuesta relación romántica entre ambos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Antes de la cena, Trudeau y Perry pasearon con una actitud distendida por las calles de Montreal, según fotos distribuidas por la web 'TMZ'.

Trudeau, que dejó el puesto de primer ministro de Canadá en marzo, anunció el 2 de agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.

Por su parte, Perry comunicó en junio su ruptura con el actor Orlando Bloom en junio de 2025.

Pues bien, dos meses después de esta aparición en el concierto de Katy Perry, este paseo y esta cena romántica, la relación entre la cantante y el exprimer ministro canadiense se ha confirmado.

La ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom

La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom confirmaban su separación a finales de junio de este mismo años tras varias semanas de especulaciones. Con un comunicado conjunto de sus representantes enviado a la revista 'UW Weekly', la pareja zanjaba todos los rumores y desvelaban que habían decidido tomar caminos separados.

"Orlando y Katy han cambiado su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida", pero quieren seguir siendo considerados "como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo".

Según fuentes cercanas a la pareja, la cantante y el actor llevaban varios meses con problemas que derivaron en la ruptura de su compromiso, que nunca se tradujo en boda.

Bloom y Perry comenzaron a salir en 2016 y, tras una breve ruptura, se comprometieron en 2019. En agosto de 2020 nació su hija, la primera de la cantante y la segunda del actor, que ya tenía a Flynn, de su relación con la modelo Miranda Kerr.