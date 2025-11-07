Kiko Rivera reaparece tras 4 años sin conceder ninguna entrevista a ningún medio de comunicación

La polémica estaba servida cuando se anunció que Kiko Rivera iba a reaparecer tras 4 años sin ofrecer ninguna entrevista a ningún medio de comunicación. Su madre, Isabel Pantoja, consideraría que habla ahora por "motivos económicos" -así lo anunció Leticia Requejo en 'El tiempo justo'-. Pero no ha sido el dinero la verdadera razón porque la que ofrece unas duras declaraciones en el programa '¡De viernes!'.

Kiko Rivera recibe a Santi Acosta en su propia casa, una vivienda valorada en medio millón de euros. "¿Qué es lo que te ha hecho decidirte?", le pregunta el periodista como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Han sido 3 o 4 años sin salir en ningún medio de comunicación, tiempo en el que estado centrándome en mi. He sufrido, he llorado", explica.

En todo este tiempo, sus tensiones en su familia se han avivado más que nunca. Con su madre, Isabel Pantoja, no tiene apenas relación, algo que sucede también con su hermana Isa Pi. Sin embargo, esta última reconoce que aún quiere "mucho" a su hermano -según ha desvelado Alexia Rivas- y que tiene conocimineto de sus intentos de reconciliación. Por eso, esta época para Kiko Rivera ha sido dura si a eso le añadimos su duro revés matrimonial con Irene Rosales.

"Hoy puedo afrontar todo lo que se me viene encima. Ha habido muchas cosas difíciles, quizás ver como mi matrimonio se iba desgastando, la ausencia de mi familia...", detalla. A pesar de los golpes, Kiko Rivera es optimista. "Llega el momento de dar esta entrevista para demostrarme a mí mismo también y que la gente vea, que que la gente puede cambiar, mejorar, madurar y que la vida sigue", comparte. Es la primera vez que el DJ ofrece su propia casa para dar una entrevista.

"Me gusta el Kiko de ahora, feliz y alejado de los medios", asegura. En estos 4 años, el hijo de la tonadillera ha tenido un soporte fundamental: la terapia. "Han sido cuatro años de psicólogo y me ha cambiado la vida. Durísimo, no me he sentado a hablar con nadie y me haya hecho llorar tantísimo", revela.

Además, cree que ha sido necesaria la ayuda piscológica para llegar hasta la situación que vive hoy en día. "Quizás sea uno de los puntos más importantes por los cuales yo estoy en la situación que estoy", dice.