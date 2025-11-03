La noticia, adelantada por el 'Daily Mail', llega semanas antes del estreno de la última temporada de la popular serie

A escasas semanas antes del estreno mundial de la última temporada de 'Stranger Things' ha surgido una polémica que podría opacar el fin de la popular serie.

Tal y como ha informado el 'Daily Mail', Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Once, habría denunciado a su compañero de reparto, David Harbour, por acoso e intimidación antes del inicio del rodaje de esta quinta temporada.

De acuerdo a las informaciones del tabloide británico, Brown habría interpuesto una reclamación de acoso que incluía "páginas y páginas de acusaciones" en contra de Harbour, quien hace de Jim Hopper en la serie, padre adoptivo de Once.

En concreto, se le atribuye un comportamiento reiterado de intimidación o trato hostil hacia ella durante la grabación, aunque no se informa de que las quejas incluyan hechos de índole sexual.

Tras la presentación de la queja, el citado medio indica que hubo una investigación interna por parte de Netflix, productora y distribuidora de la serie, que duró varios meses.

Asimismo, se afirma que durante el rodaje de la última temporada Brown contó con un representante personal en el set como medida de protección. Ninguno de los involucrados ha emitido todavía un comunicado oficial público confirmando o negando los detalles.

Una fuente ha declarado a 'The Mail on Sunday': "Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había muchísimas acusaciones. La investigación se prolongó durante meses".

El momento en el que han salido a la luz estas acusaciones es crucial: justo antes del estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things'. La primera parte se estrenará a principios de diciembre y la segunda parte el 31 de diciembre.

La quinta temporada está concebida como la culminación de la historia, lo que genera gran expectativa entre los fans y en la industria del entretenimiento. El hecho de que surja una polémica interna justo antes del estreno añade presión mediática y perjudica la reputación de todos los implicados.

En este sentido, la noticia ha sacudido el mundo del entretenimiento justo cuando la serie se encuentra a punto de cerrar su ciclo. Si bien aún falta mucha información para tener una imagen completa -y oficial- de lo sucedido, el momento y la naturaleza de las personas involucradas no ha pasado desapercibido.

"Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocía antes de que llegara la fama. Me preocupo por ella y por la fama. Siempre he sentido un profundo afecto paternal por ella", aseguró el año pasado el actor en el pódcast 'That Scene With Dan Patrick'.

Esta situación supone un nuevo golpe para Harbour, que este año también se ha enfrentado a su divorcio de la cantante Lily Allen tras cuatro años de matrimonio.