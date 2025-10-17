Celia Molina 17 OCT 2025 - 15:14h.

La revista Time ha entrevistado a los protagonistas de 'Stranger Things' de cara al estreno de su quinta y última temporada

Millie Bobby Brown estalla por las criticas sobre su aspecto físico: "Me niego a disculparme por crecer"

Tras más de tres largos años de espera, los fans de 'Stranger Things', la exitosa serie de los Duffer Brothers, contienen la respiración frente al próximo estreno de la quinta y última temporada de la ficción, cuya primera entrega tendrá lugar el 26 de noviembre. Por fin, podrán ser testigos de la batalla final del grupo de amigos de los años 80 contra Vecna (barra Henry, barra uno, como diría Maya Hawke), el malvado excompañero de laboratorio de Once, que planea destruir por completo la maltratada localidad de Hawkings.

En la cuarta temporada, se apreciaba ya el crecimiento de todos sus protagonistas, a quienes el público conoció con apenas diez u once años. Poco quedaba ya de esa pequeña niña con el pelo rapado que se escapaba de los experimentos de su "Papá" y del resto de sus amigos, que nunca mienten, que ya habían sobrepasado, claramente, la pubertad. Tanto es así que, en la vida real, Millie Bobby Brown, indiscutible protagonista de la serie, ya se ha casado y hasta adoptado una bebé con su actual marido.

"Me acosaban y me preguntaban si era gay"

De cara al estreno de la temporada final, que hará las delicias de sus seguidores esta próxima Navidad (el segundo y extenso episodio se emitirá a partir del 25 de diciembre), la revista Time le ha dedicado a sus creadores y personajes un profundo artículo en el que se analiza el rotundo éxito de esta producción. Además de basar su trama en la eterna lucha entre el bien y el mal, que tan eficaz ha sido en otros proyectos como Harry Potter o Star Wars, la nostalgia de los años 80 y la hermandad que se crea entre los miembros de la pandilla, es uno de sus mayores encantos.

Como bien recuerda Time, todo comenzó con la misteriosa desaparición del pequeño Will Byers, cuyo personaje dio un gran giro en la temporada cuatro. Aunque nunca lo dijo explícitamente, en los últimos capítulos ya se podía intuir que Will estaba profundamente enamorado de su amigo, Mike. La duda sobre la sexualidad de este personaje siempre quedó en el aire, por lo que los fans de la serie empezaron a preguntarle directamente a Noah Schnapp en sus intervenciones públicas: "Cuando era más joven, obviamente me daba mucho miedo hablar de ello. Me acosaban y me preguntaban: ¿Will es gay? ¿Eres gay?. Tenía 12 o 13 años. No sabía qué decir", ha declarado ahora en la revista.

Al cumplir los 18 años, Schnapp decidió "salir del armario" a través de su cuenta de Tiktok, donde explicó que, cuando le dijo a sus amigos que era homosexual, después de "18 años metido en el armario", ellos le dijeron que ya lo sabían. "Al final, me parezco más a Will de lo que creía", escribió también en dicha publicación. Más tarde, una vez que los espectadores se percataron de los verdaderos sentimientos de Will, el intérprete confirmó en la televisión lo que todo el mundo sospechaba: "Si, yo creo que Will es gay. Es definitivamente gay y está enamorado de Mike", concluyó.