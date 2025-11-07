El incidente de Miri Pérez Cabrero y su padre en plena carretera

Rocío Molina 07 NOV 2025 - 15:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y su padre han tenido un susto en pleno viaje en carretera

Miri Pérez-Cabrero y su padre han sufrido un incidente con el coche en plena carrera. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' iniciaba un viaje hacia Begur (Gerona) con su progenitor, pero una negligencia ha provocado una situación que podría haber sido más grave. A través de Instagram, la influencer de 31 años ha relatado y mostrado lo ocurrido.

Lo que era una escapada destinada a la desconexión entre padre e hija después de todo lo que Miri Pérez-Cabrero ha vivido en 'Supervivientes All Stars' por poco se cancela. Su viaje no ha empezado de la mejor forma, tal como ella misma ha mostrado. Sin esperárselo, lo que les ha pasado es que al parar un momento en plena circulación, el vehículo en el que iban ambos se ha quedado completamente parado.

Sin perder los nervios en ningún momento, tanto Eduardo como la influencer y chef han demostrado en todo momento la unión que tienen y que ante las situaciones tensas tampoco pierden su buen humor. El incidente que no sabían si se trataba por un problema del motor y que les ha dejado inmóviles de golpe se ha debido a que se han quedado sin gasolina en plena carretera y así lo ha ido contando la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

"Se nos ha parado el coche. No sé lo que le pasa. Puede ser porque no hay gasolina o es el motor. Nos estábamos yendo a Bagur para estar unos días de desconexión y mira lo que nos ha pasado. Se ha parado el coche en mitad del camino", ha expresado, mientras se veía a su padre tratando de arrancar sin éxito.

Acostumbrada a lidiar con situaciones límites y pruebas como las que ha vivido en Honduras, Miri Pérez-Cabrero ha buscado lo antes posible para no dificultar el tráfico una gasolinera y, afortunadamente, ha encontrado una cerca a la que ha acudido allí corriendo su padre en busca de combustible.

Sin duda ha sido una situación muy desagradable que se ha resuelto sin problema al llenar manualmente el depósito, pero que puede tener consecuencias para el coche y también para el bolsillo. Si un coche se queda sin gasolina, el motor se apaga inmediatamente, lo que provoca la pérdida de asistencia en la dirección y los frenos. Es crucial detener el vehículo y señalizar de forma segura, dice el Reglamento General de Tráfico.

"Desde luego que voy siempre con riesgo", ha dicho el padre de Miri al lograr arrancar y la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' le ha regañado por esta falta de previsión que puede acarrear multas de tráfico de hasta 2.000 euros, si no se actúa adecuadamente. "No hay que arriesgar tanto", ha dicho la influencer tras este incidente nada más empezar su viaje.