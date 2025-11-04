Lorena Romera 04 NOV 2025 - 15:02h.

La actriz celebra que vuelve de Honduras siendo "más Miri que nunca", pero haciendo una petición a sus seguidores

La concursante de 'Supervivientes All Stars' habla por primera vez de la ruptura con Pablo Salazar

Miri Pérez-Cabrero le ha hecho una importante petición a sus seguidores tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'. La actriz, influencer y cocinera ha recuperado su teléfono móvil y ha actualizado su perfil de Instagram para explicar cómo se siente al volver a la normalidad tras 56 días de supervivencia.

La creadora de contenido, -que ha tenido que conformarse con el bronce en una reñidísima final en la que finalmente Torres ha sido quien se ha proclamado ganador, con el 51,2% de los votos-, ha vivido una noche repleta de emociones.

Todos sus amigos han acudido a recibirla al plató de 'Supervivientes', alzándola por los aires y comiéndosela a besos. Un momento de lo más emotivo que ha provocado que la catalana termine entre lágrimas. "Demasiado feliz de ver a los míos", señala la catalana, que se ha etiquetado a sí misma de "dramática" al verse desbordada con tantas emociones.

Ya en casa, más tranquila y habiendo bajado revoluciones, Miri Pérez-Cabrero ha compartido su primer storie en Instagram, agradeciendo a sus seguidores por el infinito cariño y el apoyo que le han dado, en forma de salvaciones las veces que ha estado nominada. "Estoy tan feliz... Gracias a todos, sois magia", ha señalado la de Barcelona, que les ha hecho a sus seguidores una importante petición.

Y es que la actriz, influencer y chef les ha prometido que ha regresado de Honduras con su esencia más pura que nunca, pero que todavía necesita un tiempo para sí misma. Porque no se puede pasar por alto que han sido 56 días de hambre y muchas penurias.

Una supervivencia de la cocinera vuelve con "muchas cosas que contar", pero sus incondicionales todavía tendrán que esperar. "Necesito unos días para ir volviendo poco a poco, pero ya me tenéis de vuelta. Más Miri que nunca", ha celebrado la actriz y chef, que le ha hecho esta petición a sus seguidores a su regreso de 'Supervivientes All Stars'.

Además, la joven también ha compartido su primera publicación, dedicada al público, que le han hecho "sentirse ganadora". Un post en el que reconoce que sigue "en shock aún por todo lo vivido" y acostumbrándose a la normalidad. "Hoy leyendo vuestros mensajes no podía parar de llorar. Estoy muy sensible y que no tengo capacidad para devolveros todo el agradecimiento que siento. Sin palabras", expresa la de Barcelona, que está muy "contenta y agradecida" con su tercer puesto.

"Poco a poco volviendo a la realidad después de esta burbuja tan bestia en la que he estado inmersa estos dos meses. Os lo agradezco con todo mi corazón, habéis sido mi fortaleza y espero haber sido la vuestra también en algún momento", escribe Miri Pérez-Cabrero, que quiere devolver todo ese cariño de vuelta a sus seguidores, pero para eso necesita unos días para acondicionarse tras la vuelta.