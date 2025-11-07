Celia Molina 07 NOV 2025 - 10:51h.

El príncipe de Gales ha mostrado en la COP30 su preocupación por el estado en el que sus hijos heredarán nuestro planeta

La conservación de nuestro planeta se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la nuevas generaciones, que han heredado un ecosistema tan explotado y desgastado, que está al borde de la asfixia. Conscientes de la fragilidad de su futuro, los jóvenes de hoy en día abogan por la reutilización, las compras de segunda mano, los nuevos tipos de transporte público y una salud cada vez más alejada del alcohol y del tabaco, como forma de reparar la devastación progresiva de nuestra tierra, que ha ido in crescendo con el paso de los años.

Sin embargo, ellos - con Greta Thunberg a la cabeza - no son los únicos que se preocupan por su supervivencia a largo plazo, también lo hacen sus padres. Claro ejemplo de ello es el compromiso que el Príncipe Guillermo tiene con el cuidado del planeta, sobre todo, para intentar preservar la calidad de vida de sus tres hijos, el príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10 años y el simpático príncipe Louis, de 7. Por ellos (y por todos los jóvenes del mundo), Guillermo ha viajado hasta Brasil, donde tenía una cita importante con el medio ambiente.

"La Tierra está llegando a un punto de inflexión crítico"

Para fomentar el compromiso mundial con el ecosistema, en el año 2020, el hijo de Lady Diana y futuro heredero de la Corona Británica creó (junto a Kate Middleton) los Premios Earthshot, unos galardones otorgados a cinco ganadores cada año por su contribución a la lucha contra el cambio climático. Estos premios, que se otorgaron por primera vez en 2021 y está previsto que se otorguen anualmente hasta 2030, provienen de The Royal Fundation y están directamente vinculado con las figuras de los Príncipes de Gales.

Tenemos que demostrar a nuestros hijos que estamos dispuestos a luchar por su mañana Cordon Press

Su dotación, un millón de libras por cada ganador, pretende ser una generosa contribución a la idea de que, todavía, podemos vivir en un mundo mejor. Al menos, así lo ha declarado Guillermo en Brasil, donde ha presidido la conferencia COP30: "Como padre, pienso constantemente en el mundo que heredarán mis hijos. Quiero que crezcan rodeados de naturaleza, oportunidades y esperanza en el futuro. Pero también creo que, a menos que actuemos con valentía ahora, el futuro está en riesgo. Este premio va sobre cambiar el rumbo, demostrar a nuestros hijos que estamos dispuestos a luchar por su mañana", ha dicho.

Igualmente, ha alertado a todos los presentes del punto crítico al que estamos llegando en esta materia: "Todos los que estamos aquí hoy comprendemos que nos estamos acercando peligrosamente a los puntos de inflexión críticos de la Tierra… umbrales más allá de los cuales los sistemas naturales de los que dependemos pueden comenzar a desmoronarse. El deshielo de los polos, la desaparición del Amazonas, la alteración de las corrientes oceánicas... amenazas que no son lejanas, se acercan rápidamente y afectarán a todos, vivan donde vivan. Este, aquí en la COP30, es nuestro momento. No lo desperdiciemos. Nuestros hijos y nietos nos observan con esperanza", ha declarado el Príncipe en un enclave climatológico tan significativo como Brasil.