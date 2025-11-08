Anunay Sood, creador de contenido, ha muerto a los 32 años en Las Vegas, Estados Unidos

El creador de contenido de origen indio ha muerto de forma repentina, según ha comunicado su familia a través de las redes sociales

Las VegasLuto en el mundo de las redes sociales y de los creadores de contenido tras conocerse el fallecimiento de Anunay Sood. El conocido 'influencer' y creador de contenido ha fallecido a los 32 años, según ha comunicado su propia familia en sus perfiles sociales.

El creador de contenido de viajes y de estilo de vida ha muerto de forma repentina ha dejado completamente devastada y conmocionada a su comunidad de seguidores que le admiraban y le seguían por la pasión que demostraba a través de sus publicaciones en las que recorría el mundo.

La inesperada y repentina muerte de Anunay Sood

Según ha informado su familia en el comunicado emitido en las redes sociales, el creador de contenido de origen indio ha muerto de forma repentina. Su fallecimiento se ha producido en la ciudad estadounidense de Las Vegas, lugar en el que el 'influencer' de viajes estaba grabando y recogiendo contenido para sus redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood", anuncia su familia a través de las plataformas sociales en las que el creador de contenido acumulaba más de 1,8 millones de seguidores y de suscriptores.

El dolor de la novia de Anunay Sood: "Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo”

Al comunicado emitido por la familia de Anunay Sood se ha sumado el de Shivani Parihar, pareja del creador de contenido. La novia de este 'influencer' indio también ha querido compartir con sus seguidores su dolor tras conocerse la noticia del fallecimiento de Sood.

Junto a una imagen en la que aparece apoyada en el hombro del creador de contenido, Shivani Parihar ha querido rendir homenaje al que era su pareja. “Todavía no puedo creer que te hayas ido. Mi corazón se siente pesado y todo a mi alrededor parece vacío. Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo”.

Precisamente, Shivani Parihar compartió unas imágenes junto a Anunay Sood durante su viaje a Las Vegas tan solo unos días antes de producirse el fallecimiento del creador de contenido.

La trayectoria de Anunay Sood en las redes sociales: acumulaba más de 1,8 millones de seguidores en sus perfiles

Anunay Sood nació en la India, donde completó sus estudios en la escuela Delhi Public School Noida y más tarde se graduó en Tecnología Automotriz en la Amity University Noida.

Su carrera profesional comenzó publicando imágenes y vídeos como aficionado en sus redes sociales. Poco a poco, el contenido de Anunay Sood fue ganando visitas a través de las redes sociales y el creador de contenido fue perfeccionando sus vídeos y sus publicaciones. Hecho por el cual fue ganando más seguidores y notoriedad en el mundo de las plataformas sociales.

Su transformación como creador de contenido profesional ha quedado marcada por varios vídeos y publicaciones. Los primeros viajes que compartió, como su trayecto al valle de Spiti en la India, causaron sensación entre sus seguidores más fieles.

Al ver el tirón y el éxito de este tipo de contenido, Anunay Sood fue construyendo su presencia en redes sociales y llegó a sumar cerca de 1,4 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 380.000 suscriptores en YouTube.

Sus últimos años en las redes sociales han estado marcados por su estilo en el que combinaba contenido de aventura, fotografía con dron, paisajes remotos y colaboraciones con marcas y destinos turísticos internacionales. Por ejemplo, trabajó con entidades como Switzerland Tourism, Visit Saudi Arabia y el New Zealand Tourism Board.

Durante tres años consecutivos (en los años 2022, 2023 y 2024), Sood fue incluido en la lista 'Top 100 Digital Stars' de Forbes India. Además, también creó en sus últimos años una agencia de marketing digital con base en Dubái, lo que le permitió combinar su pasión por los viajes con una vertiente empresarial.