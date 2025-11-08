Berto González 08 NOV 2025 - 09:00h.

Quique Guijarro ha reinventado su carrera como profesor de danza y escritor con diez libros publicados, mientras vive una sólida historia de amor con Val Martínez, a quien pidió matrimonio en la presentación de su última novela

El lado más personal de Gemma Atkinson, la novia de Gorka Márquez, jurado de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Quique Guijarro se convirtió en uno de los rostros más recordados de la primera edición de 'Fama, ¡a bailar!'. Desde entonces, su vida ha dado un giro sorprendente: no solo ha continuado vinculado al mundo de la danza, sino que también ha desarrollado una sólida carrera literaria con diez libros publicados, consolidándose como un artista polifacético. Hoy, combina ambas facetas trabajando como profesor en la academia A3 Danza de Alcoy, en Alicante, mientras sigue ampliando su carrera como escritor, además de tener planes de boda con su pareja sentimental.

De la danza a la literatura: los inicios de su trayectoria profesional

El exconcursante de 'Fama, 'a bailar!' dio sus primeros pasos en la danza antes de entrar en la academia de baile del programa. Su talento y energía lo convirtieron en uno de los concursantes más destacados del programa, experiencia que le abrió puertas en escenarios, coreografías y programas de televisión. Tras su paso por el concurso, trabajó en proyectos de gran visibilidad como coreógrafo en 'El Hormiguero' y participó en videoclips de artistas de primer nivel, entre ellos Mónica Naranjo, David Bisbal y Juan Magán.

PUEDE INTERESARTE Sara Escudero detrás de cámaras: de su familia a sus perros y su pasión por el Camino de Santiago

Sin embargo, su creatividad lo llevó a explorar otro terreno: la escritura. En 2016 publicó su primer libro, 'Manual del docente paciente', con el que inauguró una faceta literaria que no ha dejado de crecer desde entonces. A lo largo de once años ha firmado un total de diez obras, consolidando una carrera como escritor paralela a su faceta de bailarín y docente. Los títulos publicados por Guijarro incluyen 'La conexión universal', 'Dirdam' y 'El paraíso', además de otros trabajos en los que se mueve entre la novela contemporánea, el thriller y la narrativa reflexiva. En sus páginas combina elementos de intriga, tensión y crítica social, aportando un estilo personal que ha conseguido atraer a un público variado.

Su vida actual: profesor en A3 Danza de Alcoy

En paralelo a su carrera literaria, Quique Guijarro ha mantenido un fuerte vínculo con la danza. Con más de dos décadas de experiencia como profesor, ha impartido clases en diferentes academias y ha colaborado en certámenes nacionales como Orbe. En 2025 se incorporó al equipo de docentes de A3 Danza, en Alcoy, Alicante, donde cada semana se desplaza desde Madrid para impartir clases de hip hop en esta reconocida academia. Allí, comparte su conocimiento con alumnos de diferentes edades y niveles, siempre con el objetivo de potenciar el talento de manera personalizada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su filosofía es clara: "El hip hop no es solo una coreografía, es una forma de entender la vida y de expresarse", comentó en sus redes sociales. Sus clases se caracterizan por combinar técnica, disciplina y talento creativo, elementos fundamentales que transmiten la pasión que Guijarro siente por la danza urbana. La llegada de Guijarro a A3 Danza supuso un impulso para la escuela, que refuerza así su apuesta por la danza contemporánea y urbana. Sus alumnos no solo aprenden nuevos pasos y rutinas de baile, sino también a concebir el baile como un lenguaje artístico capaz de contar historias y transmitir emociones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El bailarín ha sabido reinventarse constantemente, combinando sus dos pasiones: la danza y la literatura. Aunque saltó a la fama como bailarín, hoy se siente también reconocido como escritor. En entrevistas recientes, asegura que escribir le ha permitido "reescribirse como persona y como artista" y que cada libro es una oportunidad para canalizar sus inquietudes y pensamientos, y compartir historias con los lectores.

Con doce libros presentados en ferias y eventos, y diez publicados en apenas once años de carrera, su trayectoria demuestra la disciplina y constancia que tanto le caracteriza. Además, ha reivindicado en numerosas ocasiones la lectura como un ejercicio de salud mental, comparándola con la meditación y el entrenamiento físico.

En el plano personal, Quique Guijarro mantiene desde hace años una sólida relación con Val Martínez, a quien dedica románticos mensajes en redes sociales. En abril protagonizó uno de los momentos más especiales de su vida al pedirle matrimonio durante la presentación de su última novela, un gesto que emocionó a todos los presentes.

En sus redes sociales compartió después unas palabras llenas de amor: “¡Nos casamos! Soy un hombre afortunado. Pasé un año entero trabajando en la nueva novela y guardando este gran final para el día de la presentación. No sé cómo fui capaz de mantener el secreto... bueno, sí lo sé; lo logré porque ella merece esa sorpresa y muchísimas más que le esperan. A nadie tanto como a esta increíble mujer debo tanto agradecimiento que tendría que vivir mil vidas para corresponder todo lo que ha hecho por mí. Y como no puedo vivir mil vidas le entrego el resto de lo que me quede en este mundo a ella. Te amo, melocotón”, compartió en sus redes sociales.