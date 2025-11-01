Gemma Atkinson, novia de Gorka Márquez, es una mujer todoterreno que compagina su carrera profesional con la maternal

Gorka Márquez, de 'Bailando con las estrellas', y su novia, Gemma Atkinson, cuentan cómo surgió su historia de amor

MadridSiempre se ha dicho que "detrás de un gran hombre hay una gran mujer" y en el caso de Gorka Márquez así ha sido. Desde 2017 camina de la mano de Gemma Atkinson, actriz, modelo, influencer, DJ, madre, amante de los animales… Descubrimos cómo es la pareja del jurado de 'Bailando con las estrellas'.

Emprendimiento y dedicación

Gemma Atkinson, pareja de Gorka Márquez de 'Bailando con las estrellas', se hizo famosa gracias a su papel como actriz en la serie británica 'Lisa Hunter', lo que le abrió las puertas para otras series de gran éxito televisivo. También hizo sus pinitos como modelo de lencería, convirtiéndose en modelo para portadas de revistas como 'FHM'o 'Maxim'. No obstante, la actriz fue evolucionando hacía una imagen mucho más integral como creadora de contenido.

Ahora es influencer de estilo de vida, bienestar, deporte y belleza, tienen un podcast, 'Lost In Translation', con su Gorka y presenta un programa en Hits Radio Network. No contenta con eso, en 2025, creó su marca de cosméticos y cuidados de la piel y el cabello, 'Gem&Tonic', productos basados en minerales y gemas para un estilo de mujer activo, como ella misma. También hace las veces de modelo para su propia marca.

Gemma Atkinson, se presenta a sus seguidores de Instagram como DJ y presidenta de un santuario de animales en Lancashire, donde colabora activamente. Además, aunque sufre mucho con la pérdida de sus mascotas, sabe que los animales son excelentes compañeros de vida.

Deporte y familia: su gran apuesta

El deporte es una de las grandes pasiones de la empresaria una faceta que comparte con su pareja, el bailarín profesional Gorka Márquez, y que impulsa en la educación de sus hijas. En su día a día procura no perder su rutina deportiva, salvo causa mayor. Combina entrenamiento de fuerza, acondicionamiento, y movimiento funcional. Algo que ha sabido integrar en su vida profesional y personal, al tener que equilibrar trabajo, familia y fitness.

Junto a Gorka Márquez, comparte dos hijos pequeños, Mia Louise Márquez, nacida el 4 de julio de 2019, y Thiago Thomas Márquez, nacido el 19 de julio de 2023. La influencer habla con sinceridad sobre los retos de ser madre, compartiendo la alegría de ver crecer a sus hijos y también los momentos de intensidad que conlleva combinar trabajo, vida familiar y crianza.

Un proyecto en común con su pareja

La relación entre Gemma Atkinson y Gorka Márquez es otra pieza central de la vida personal y también mediática de ambos. Se conocieron en el programa británico ‘Strictly Come Dancing’ y con el tiempo empezaron una relación que dura hasta hoy y aunque están comprometidos desde el 2021, están esperando a que sus hijos sean un poco más mayores para darse el ‘sí, quiero’.

Su relación se basa en el apoyo mutuo profesional, en la vida familiar compartida, y la construcción de una 'marca de pareja' en redes sociales.