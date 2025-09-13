Berto González 13 SEP 2025 - 20:00h.

Nerea Rodríguez, tras su paso por 'OT' y una relación de cuatro años con el DJ Hektor Mass, afronta una nueva etapa profesional como concursante de 'Bailando con las estrellas' mientras sigue consolidando su carrera musical

Nerea Rodríguez vuelve a la pequeña pantalla tras confirmarse su participación en 'Bailando con las estrellas'. La joven artista catalana, que alcanzó la fama en 2017 gracias a 'OT', combina ahora su trayectoria musical con el reto de demostrar su talento sobre la pista de baile. Más allá de los focos, su vida sentimental ha ocupado titulares en los últimos años, especialmente durante su noviazgo con el DJ internacional Hektor Mass, con quien mantuvo una relación estable durante cuatro años.

De 'OT' al teatro musical y su carrera musical en solitario

La concursante de 'Bailando con las estrellas' saltó a la fama como aspirante de 'OT 2017', y aunque no llegó a la final, su paso por la Academia le abrió las puertas de la industria musical y del teatro. Pronto se incorporó al elenco del exitoso musical 'La llamada', donde compartió escenario con otros compañeros de su generación y que se convirtió en un proyecto clave para su evolución artística. A lo largo de los últimos años, Nerea Rodríguez ha compaginado la música con la interpretación.

En 2020 publicó varios sencillos en solitario y con el tiempo fue definiendo un estilo propio. Canciones como 'Malibú' o 'Por primera vez' marcaron los inicios de su carrera, mostrando una faceta más madura y consolidando su camino en el pop español.

Su versatilidad también la llevó a trabajar en producciones vinculadas a Disney, donde interpretó temas icónicos marcando un antes y un después en su carrera musical. En entrevistas ha subrayado que se siente "una hormiguita trabajadora", entregada por completo a su carrera y al perfeccionamiento de su talento vocal.

Su relación con Hektor Mass

En el verano de 2020, la cantante confirmó a través de sus redes sociales que mantenía una relación con Hektor Mass, un DJ barcelonés que comenzaba a destacar en la escena internacional. La pareja anunció su romance desde Ibiza, con la cantante compartiendo la frase: "Me han robado el corazón” en una fotografía que se hizo viral en sus redes sociales.

Desde entonces, Nerea y Hektor se mostraron muy unidos en redes sociales y en eventos públicos. Compartieron viajes románticos, como su escapada a París, y no dudaban en dedicarse mensajes románticos a través de Instagram. En una de esas publicaciones, con motivo de su tercer aniversario, la artista escribió: "Felices 3 años a tu lado. Te quiero de verdad de la buena".

La relación, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Hektor Mass residía en Los Ángeles, donde ejercía como DJ residente en locales de Las Vegas, lo que obligaba a la pareja a mantener una relación a distancia. Nerea Rodríguez reconoció en entrevistas que los horarios nocturnos de su pareja y la distancia geográfica hacían complicada la convivencia. En enero de 2024, la cantante sorprendió al anunciar su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. "Esto es muy difícil", confesaba entonces, dejando entrever el dolor que le supuso el final de la relación.

Superada su ruptura sentimental, Nerea Rodríguez se ha centrado en su carrera profesional. Su participación en 'Bailando con las estrellas' marca una nueva etapa, en la que combina música, interpretación y televisión. A nivel artístico, continúa preparando su próximo disco, siguiendo una estrategia basada en publicar sencillos y consolidar un sonido propio poco a poco.