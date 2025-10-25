Desmontando a Edmundo Arrocet: qué hay detrás de sus últimas fotos junto a una misteriosa joven

Tino Torrubiano ha hablado en exclusiva para '¡Vaya fama!' tras las sospechosas imágenes: "Alguien tuvo que avisar al fotógrafo"

Hace unos días, todos nos sorprendimos al ver unas imágenes de Edmundo Arrocet en una revista en la que aparecía junto a una joven. Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', explicó en 'El tiempo justo' cómo se hicieron esas fotos en el Caribe en las que la expareja de María Teresa Campos aparece luciendo cuerpo y en compañía de una desconocida joven. Hoy, en '¡Vaya fama!' aportamos algo de luz al respecto.

En estas fotos podemos ver a Edmundo Arrocet y a la chica "cómplices y relajados", pero ¿qué hay detrás de estas imágenes? Sabemos todos los detalles de cómo se gestó esta portada y quién es la chica que le acompaña, que responde al nombre de Mimi. Además, ¿realmente Edmundo estaba en un viaje por motivos de trabajo o había otros motivos? Todas las respuestas a estas preguntas, en '¡Vaya fama!'

Qué hay detrás de las últimas fotos de Edmundo Arrocet junto a una joven

La chica, que es 35 años más joven que el humorista, aparece con el ex de María Teresa a orillas del Atlántico y en actitud cariñosa mientras hacen lo que parece ser una clase de pilates al aire libre. '¡Vaya fama!', que sabe mucho de exclusivas, se ha puesto manos a la obra y ha descubierto qué hay detrás de lo que mucho califican como "montaje". Tino Toruubiano explica en exclusiva en '¡Vaya fama!' cómo se habrían gestado las comentadas imágenes:

"Lo que más huele a chamusquina es que el autor de las fotografías es el mismo que el año pasado le hizo unas fotos en Londres paseando con una chica joven. Yo he hablado con este fotógrafo y me ha dicho que tardó tres días en hacer las fotografías, con los datos que me da este compañero yo creo que lo lógico es pensar que alguien, muy posiblemente Edmundo, fue el que informó al fotógrafo de que estaba allí con esa chica".

Tino Torrubiano ha hablado también sobre la cantidad que podrían valer las fotografías y también sobre el dinero que, de ser un montaje, Edmundo y su acompañante habrían cobrado.