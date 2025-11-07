El ex de María Teresa Campos asegura estar en un buen momento sentimental

Las fotos de Edmundo Arrocet luciendo cuerpazo con una joven en el Caribe: “Está espectacular, irreconocible”

Ya vamos conociendo varias pinceladas de quién es la joven con la que fue captado Edmundo Arrocet -más conocido como Bigote Arrocet- en una playa caribeña. Mientras ambos lucían cuerpazo y bronceado, jugaban en la arena. Pero muchos interpretan su actividad como un "montaje" por sus sonrisas y forma de estar.

Ahora, el que fue pareja de la gran María Teresa Campos ha desvelado más detalles sobre su noviazgo, quien es 39 años menor que él. "Es morena, alta, guapa, con bonito cuerpo, simpática, alegre, dicharachera...", la define Arrocet ante la prensa como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

En esas mismas imágenes que hemos lanzado en 'El tiempo justo', Bigote Arrocet revela un momento muy importante de los romances: el inicio y la forma en que se conocieron. El argentino explica el lugar y el contexto -totalmente impredecible- donde conoció a su nueva ilusión. "Fue en una convención, yo trabajo en una empresa que nos dedicamos a energías verdes", relata.

Edmundo Arrocet tira del humor para hablar que no sabe si fue o no un rechazo por sus dificultades ópticas. "Tanto como a primera visto no sé porque no veo nada", dice con diversión. El mismo avanza que ya la "conoceremos". Los periodistas le lanzan una pregunta que genera mucha inquietud. "¿Te ves casándote?", le lanzaba una.

Arrocet era claro ante tal cuestión. "¿Tú con 77 años tu me dices que te vas a casar de nuevo? Estamos muy bien así", asegura.