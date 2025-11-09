Lidia González 09 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela el origen de su conflicto con la murciana

Maica Benedicto contesta a Daniela Cano tras anunciar su distanciamiento

Daniela Cano y Maica Benedicto formaron una de las amistades que parecían más sólidas en la edición anterior de ‘Gran Hermano’. Sin embargo, para sorpresa de todos sus seguidores y de sus compañeros, su relación terminó por quebrarse hasta el punto en el que la colombiana hizo públicos sus sentimientos hacia la murciana. Ahora, la creadora de contenido desvela el motivo real del fin de su amistad con ella y se sincera por completo frente a las cámaras. ¡Entérate de todo lo que ha ocurrido entre ellas, en Mediaset Infinity!

La influencer llegaba a su límite durante el paso de su amiga por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y estallaba contra ella con un comunicado en el que anunciaba su ruptura con ella, explicando cómo se sentía. Ahora que ha pasado el tiempo y ha protagonizado un encuentro con ella, la creadora de contenido habla sin tapujos sobre el origen de su conflicto y lo que le llevó a tomar esta decisión. “Tuvimos una relación super bonita”, comienza explicando.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha recordado la fuerte amistad que crearon, junto a Lucía y Silvia Rolek con el grupo de ‘Las fresis’. Pero también ha explicado cómo el vínculo entre ellas cambió al salir de la casa de Guadalix de la Sierra, un comportamiento de la que fuera su amiga que la dejó completamente descolocada y muy decepcionada.

Aunque Daniela Cano ha recordado su paso por ‘Gran Hermano’ junto a Maica Benedicto y cómo su relación se terminó al salir del reality, también se ha pronunciado sobre su futuro. La creadora de contenido confiesa si está dispuesta a reconciliarse con la murciana y desvela si tendría una conversación con ella. Sincera como siempre, la colombiana habla claro sobre su conflicto con la que fuera su amiga y qué piensa de ella en la actualidad.

Daniela Cano se estrena en el plató de ‘En todas las salsas’ para abrirse por completo y sincerarse sobre su distanciamiento con Maica Benedicto, con quien forjase lo que parecía una amistad indestructible en la casa de ‘Gran Hermano’. Además, la creadora de contenido saca a la luz su faceta más desconocida y explica a qué se dedica actualmente, alejada de la televisión. ¡No te pierdas todo lo que ha opinado de los conflictos de los influencers más reconocidos del momento!